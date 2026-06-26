Luisana Lopilato y Michael Bublé anunciaron el final de una etapa clave: "No hay palabras"

Y remarcó emocionada: "Que nunca pierdas tu esencia, tu sonrisa ni tu fe. Dios ya está escribiendo el próximo capítulo de tu historia, y sé que va a ser hermoso. Felicitaciones por terminar 7º grado, mi amor. Siempre voy a estar a tu lado, alentándote en cada paso. Te amo infinitamente".

Por su parte, Michael Bublé comentó a puro orgullo por el cierre de la etapa de colegio primeraria de su hijo: "No hay palabras para describir cuánto amor y orgullo siento", indicó también emocionado el cantante canadiense.

El especial mensaje de Luisana Lopilato a Michael Bublé por el Día del Padre

Luisana Lopilato destacó a Michael Bublé en el Día del Padre al dedicerle un emotivo posteo desde las redes sociales.

"Feliz Día del Padre. Gracias por ser ese papá tan presente, tan divertido y tan bueno. Gracias por tirarte al piso a jugar, por escuchar, por abrazar fuerte, por hacerlos reír y por estar siempre, incluso en los días difíciles", comenzó su mensaje la actriz.

"Verte con nuestros hijos sigue siendo una de las cosas que más me enamora de vos. Ellos tienen la suerte de crecer con un papá que los ama con todo su corazón, que los acompaña, los guía y les muestra todos los días lo importante que es la familia, la fe y la bondad", continuó a flor de piel.

"Le doy gracias a Dios por habernos regalado esta familia y por permitirme caminar esta vida con vos. No somos perfectos, pero somos muy bendecidos. Te amamos muchísimo. Feliz Día del Padre", concluyó la actriz.