Así se prepara el tiramisú de frutos rojos que todos quieren probar

¿Cómo se prepara paso a paso?

Preparar los frutos rojos : colocarlos en una olla con la mermelada y el jugo de limón. Cocinar a fuego bajo durante unos 5 minutos, hasta que suelten su jugo y se forme una salsa ligera. Dejar enfriar.

Preparar la crema : en un bol, batir la crema de leche con el azúcar hasta lograr una consistencia firme. Incorporar el mascarpone y la esencia de vainilla. Mezclar con movimientos suaves hasta obtener una crema homogénea.

Armar las capas : en una fuente o vasos individuales, colocar una base de vainillas (podés humedecerlas ligeramente con un poco del jugo de los frutos cocidos o con almíbar).

Agregar la crema y los frutos : colocar una capa de la mezcla de mascarpone y, encima, una de frutos rojos. Repetir hasta completar.

Refrigerar: llevar a la heladera por al menos 3 horas antes de servir para que tome cuerpo y los sabores se integren.

¿Cómo se sirve el tiramisú de frutos rojos?

Este postre puede presentarse en una fuente grande o en porciones individuales en copas o frascos, lo que le da un toque moderno y práctico. Antes de servir, se puede decorar con algunos frutos frescos por encima y una pizca de azúcar impalpable para realzar su aspecto.

Un postre fácil, elegante y lleno de sabor natural

El tiramisú de frutos rojos casero es una alternativa perfecta para quienes disfrutan de los postres frescos, cremosos y con un equilibrio justo entre lo dulce y lo ácido. No requiere horno, se prepara con pocos ingredientes y se puede adaptar según las frutas disponibles de temporada.

En definitiva, es una versión moderna del clásico italiano que combina la suavidad del mascarpone con el color y la acidez de los frutos rojos, ideal para compartir en reuniones, celebraciones o simplemente para darse un gusto especial en casa.