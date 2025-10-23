En vivo Radio La Red
Así se prepara el tiramisú de frutos rojos que todos quieren probar

Una versión más liviana y frutal del tradicional postre italiano: el tiramisú de frutos rojos combina textura cremosa, sabor ácido y dulzura equilibrada en una receta casera ideal para cualquier ocasión.

El tiramisú es, sin dudas, uno de los postres italianos más reconocidos en el mundo. Su mezcla de capas suaves, crema aireada y sabor a café o cacao lo convirtieron en un clásico indiscutido. Sin embargo, en los últimos años comenzaron a aparecer versiones más frescas y frutales, y una de las que más popularidad ganó es la del tiramisú de frutos rojos, una alternativa perfecta para quienes prefieren postres menos intensos y con un toque ácido natural.

Esta versión conserva la esencia del tiramisú tradicional —la textura cremosa y las capas superpuestas—, pero reemplaza los sabores fuertes por la frescura de frutas como frutillas, arándanos, moras o frambuesas. El resultado es un postre colorido, suave y equilibrado que puede servirse bien frío, ideal para los días cálidos.

¿Qué ingredientes se necesitan?

Los ingredientes son simples y se consiguen fácilmente:

  • 200 g de vainillas o pionono

  • 250 g de mascarpone (puede reemplazarse por queso crema si se desea una versión más económica)

  • 200 g de crema de leche

  • 3 cucharadas de azúcar

  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

  • 300 g de frutos rojos (frescos o congelados)

  • 2 cucharadas de mermelada de frutos rojos

  • Jugo de medio limón

En caso de usar frutos congelados, conviene descongelarlos previamente y escurrir el exceso de líquido para que no humedezcan demasiado las vainillas.

¿Cómo se prepara paso a paso?

  • Preparar los frutos rojos: colocarlos en una olla con la mermelada y el jugo de limón. Cocinar a fuego bajo durante unos 5 minutos, hasta que suelten su jugo y se forme una salsa ligera. Dejar enfriar.

  • Preparar la crema: en un bol, batir la crema de leche con el azúcar hasta lograr una consistencia firme. Incorporar el mascarpone y la esencia de vainilla. Mezclar con movimientos suaves hasta obtener una crema homogénea.

  • Armar las capas: en una fuente o vasos individuales, colocar una base de vainillas (podés humedecerlas ligeramente con un poco del jugo de los frutos cocidos o con almíbar).

  • Agregar la crema y los frutos: colocar una capa de la mezcla de mascarpone y, encima, una de frutos rojos. Repetir hasta completar.

  • Refrigerar: llevar a la heladera por al menos 3 horas antes de servir para que tome cuerpo y los sabores se integren.

¿Cómo se sirve el tiramisú de frutos rojos?

Este postre puede presentarse en una fuente grande o en porciones individuales en copas o frascos, lo que le da un toque moderno y práctico. Antes de servir, se puede decorar con algunos frutos frescos por encima y una pizca de azúcar impalpable para realzar su aspecto.

Un postre fácil, elegante y lleno de sabor natural

El tiramisú de frutos rojos casero es una alternativa perfecta para quienes disfrutan de los postres frescos, cremosos y con un equilibrio justo entre lo dulce y lo ácido. No requiere horno, se prepara con pocos ingredientes y se puede adaptar según las frutas disponibles de temporada.

En definitiva, es una versión moderna del clásico italiano que combina la suavidad del mascarpone con el color y la acidez de los frutos rojos, ideal para compartir en reuniones, celebraciones o simplemente para darse un gusto especial en casa.

