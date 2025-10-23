En vivo Radio La Red
Pan de atún sin harina: la receta fácil, rápida y saludable que va a cambiar todas tus comidas

Una alternativa saludable y práctica para quienes buscan reducir el consumo de harinas: este pan de atún sin harina combina proteínas, sabor y textura en una receta rápida y casera.

El pan de atún sin harina es una opción ideal para quienes desean cuidar la alimentación sin renunciar al sabor. Esta receta combina proteínas provenientes del atún y huevos con ingredientes simples que se encuentran en cualquier cocina, resultando en un pan bajo en carbohidratos, esponjoso y versátil.

La preparación es rápida y no requiere habilidades avanzadas en repostería. Además, al no contener harina, es apta para quienes buscan alternativas sin gluten o para dietas bajas en carbohidratos.

Qué ingredientes se necesitan

Los ingredientes son pocos y fáciles de conseguir:

  • 2 latas de atún al natural (aproximadamente 300 g escurrido)

  • 4 huevos

  • 100 g de queso rallado (puede ser queso mozzarella o un mezcla que gratine)

  • 1 cucharadita de polvo de hornear

  • Sal, pimienta y especias al gusto (por ejemplo, ajo en polvo, orégano o perejil)

Opcionalmente, se puede agregar un poco de cebolla picada o pimiento rojo para dar más sabor y color al pan.

Cómo se prepara paso a paso

  • Precalentar el horno: encender el horno a 180 °C y preparar un molde para pan con papel manteca o aceitarlo ligeramente.

  • Mezclar los ingredientes húmedos: en un bol, batir los huevos con un tenedor o batidor de mano. Agregar el atún escurrido y mezclar bien hasta integrar.

  • Incorporar el queso y especias: añadir el queso rallado, las especias, la sal y la pimienta. Mezclar hasta obtener una masa homogénea.

  • Agregar el polvo de hornear: este paso ayuda a que el pan quede esponjoso. Mezclar suavemente hasta incorporar.

  • Hornear: verter la preparación en el molde y llevar al horno durante 25-30 minutos. Para comprobar la cocción, pinchar con un cuchillo; si sale limpio, el pan está listo.

  • Enfriar antes de desmoldar: dejar reposar unos 5 minutos y luego desmoldar. Servir tibio o frío, según se prefiera.

Cómo se conserva el pan de atún sin harina

Al ser un pan sin harinas y con ingredientes frescos, conviene guardarlo en la heladera dentro de un recipiente hermético por 2 a 3 días. También puede cortarse en porciones y congelarse para consumirlo posteriormente.

Una alternativa práctica y versátil

El pan de atún sin harina se puede disfrutar solo, acompañado de ensaladas o incluso tostado para preparar sándwiches. Su textura húmeda y sabor intenso permiten que se adapte a diferentes comidas del día.

Además, es una forma sencilla de incorporar más proteínas y reducir los carbohidratos, sin resignar la satisfacción de un pan casero.

Esta receta demuestra que con pocos ingredientes y un poco de atención se puede preparar un pan nutritivo, rápido y con un sabor que sorprende, ideal para quienes buscan opciones saludables y prácticas en la cocina.

