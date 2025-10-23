Pan de atún sin harina: la receta fácil, rápida y saludable que va a cambiar todas tus comidas

Cómo se prepara paso a paso

Precalentar el horno : encender el horno a 180 °C y preparar un molde para pan con papel manteca o aceitarlo ligeramente.

Mezclar los ingredientes húmedos : en un bol, batir los huevos con un tenedor o batidor de mano. Agregar el atún escurrido y mezclar bien hasta integrar.

Incorporar el queso y especias : añadir el queso rallado, las especias, la sal y la pimienta. Mezclar hasta obtener una masa homogénea.

Agregar el polvo de hornear : este paso ayuda a que el pan quede esponjoso. Mezclar suavemente hasta incorporar.

Hornear : verter la preparación en el molde y llevar al horno durante 25-30 minutos. Para comprobar la cocción, pinchar con un cuchillo; si sale limpio, el pan está listo.

Enfriar antes de desmoldar: dejar reposar unos 5 minutos y luego desmoldar. Servir tibio o frío, según se prefiera.

Cómo se conserva el pan de atún sin harina

Al ser un pan sin harinas y con ingredientes frescos, conviene guardarlo en la heladera dentro de un recipiente hermético por 2 a 3 días. También puede cortarse en porciones y congelarse para consumirlo posteriormente.

Una alternativa práctica y versátil

El pan de atún sin harina se puede disfrutar solo, acompañado de ensaladas o incluso tostado para preparar sándwiches. Su textura húmeda y sabor intenso permiten que se adapte a diferentes comidas del día.

Además, es una forma sencilla de incorporar más proteínas y reducir los carbohidratos, sin resignar la satisfacción de un pan casero.

Esta receta demuestra que con pocos ingredientes y un poco de atención se puede preparar un pan nutritivo, rápido y con un sabor que sorprende, ideal para quienes buscan opciones saludables y prácticas en la cocina.