Vitel toné: la receta clásica que define las fiestas y los cortes económicos con los que podés reemplazar el peceto

200 g de mayonesa

1 lata de atún al natural

2 a 4 filetes de anchoas (a gusto)

Caldo de cocción, cantidad necesaria

Para decorar:

Alcaparras

Rodajas de limón (opcional)

Paso a paso del vitel toné clásico

Colocar el peceto en una olla grande y cubrir con agua fría.

Agregar la cebolla, la zanahoria, la hoja de laurel y sal.

Llevar a fuego medio y cocinar durante aproximadamente una hora, o hasta que la carne esté tierna.

Retirar la carne, dejar enfriar y reservar parte del caldo.

Procesar la mayonesa junto con el atún y las anchoas.

Incorporar de a poco caldo frío de la cocción hasta lograr una salsa cremosa y fluida.

Cortar el peceto frío en fetas finas.

Disponer la carne en una fuente y cubrir con la salsa.

Llevar a la heladera al menos dos horas antes de servir.

Decorar con alcaparras y, si se desea, rodajas de limón.

Cortes más económicos para reemplazar el peceto

Para quienes buscan una versión más accesible, existen cortes que funcionan muy bien con esta preparación:

Bola de lomo: magra, tierna y más económica, es una de las mejores alternativas.

Cuadrada: bien cocida y cortada fina, mantiene buena textura.

Palomita: una opción rendidora que absorbe muy bien la salsa.

Tortuguita: económica y sabrosa, ideal para preparaciones frías.

El procedimiento de cocción es el mismo que con el peceto: hervor suave, enfriado completo y corte fino.

Un clásico que se adapta a cada mesa

El vitel toné tiene esa virtud que pocos platos logran: se puede preparar con anticipación, rinde mucho y se adapta a distintos presupuestos sin perder su esencia. Servido bien frío, con una salsa equilibrada y una carne tierna, sigue siendo uno de los grandes protagonistas de las fiestas.

Porque, al final, más allá del corte elegido, el verdadero secreto está en sostener la tradición y compartirla alrededor de la mesa.