Reapareció Loly Antoniale: qué hace su marido y por qué ella ya no trabaja más
Loly Antoniale se mostró junto a su marido: se supo por qué mantiene una vida lujosa y los motivos por los que no trabaja más. Enterate.
Durante años fue una de las figuras más buscadas del espectáculo argentino. Presencias en eventos, tapas de revistas y un romance explosivo con Jorge Rial que la colocó en el centro de la escena. Pero de un día para el otro, Loly Antoniale apagó las luces, hizo las valijas y desapareció casi por completo del radar mediático. Hoy, una simple foto volvió a encender todas las preguntas.
En las últimas horas comenzó a circular una foto tomada en un concierto internacional. Allí se la ve a Loly, sonriente, relajada y muy lejos del perfil mediático que supo tener, junto a su marido y al reconocido cantante Marco Antonio Solís. La postal llamó la atención no solo por la presencia de una figura mundial, sino porque es una de las poquísimas imágenes públicas del matrimonio.
Desde entonces, la pregunta se repite: ¿qué hace hoy Loly Antoniale y por qué nunca más volvió a trabajar en los medios? Tras su ruptura con Jorge Rial, Loly decidió irse del país. Sin estridencias, sin despedidas televisivas y sin explicaciones públicas. Se instaló en Miami, volvió muy pocas veces a la Argentina y eligió algo impensado para una ex figura del espectáculo: el anonimato.
Con el correr de los años, su presencia en redes sociales también se volvió casi nula. No da entrevistas, no hace posteos, no participa de eventos y evita cualquier exposición pública. Para muchos, una decisión drástica; para otros, una huida necesaria.
En Estados Unidos, Loly rehízo su vida y conoció a su actual esposo, Mercuri. Lejos de ser un desconocido en el ambiente del entretenimiento, se trata de un empresario musical de peso internacional. Mercuri trabaja como representante y manager de artistas de primer nivel, entre ellos Marc Anthony, Wisin y Yandel, nombres fuertes de la música latina a nivel mundial. Su actividad lo mantiene vinculado a grandes shows, giras internacionales y negocios millonarios, aunque siempre desde un perfil extremadamente bajo.
Se casaron durante la pandemia, el 21 de septiembre de 2020, y prefirió mantenerlo en secreto.
Una vida de lujo… pero sin flashes: La pareja vive en una zona muy residencial y exclusiva de Miami, lejos del ruido, las cámaras y la exposición. Según trascendió, residen en una mansión y mantienen un círculo íntimo reducido. No frecuentan alfombras rojas ni eventos mediáticos, salvo contadas excepciones como la foto que se viralizó en las últimas horas.
Ese estilo de vida explicaría por qué Loly ya no trabaja: no lo necesita y, sobre todo, no lo quiere. Eligió correrse definitivamente del medio que alguna vez la convirtió en noticia diaria.
Mientras muchos esperan su regreso, todo indica que Loly no piensa volver. Su nueva vida está en Miami, al lado de un empresario poderoso, lejos del espectáculo argentino y de una historia que, para ella, quedó definitivamente atrás.