Reapareció Loly Antoniale: qué hace su marido y por qué ella ya no trabaja más

En Estados Unidos, Loly rehízo su vida y conoció a su actual esposo, Mercuri. Lejos de ser un desconocido en el ambiente del entretenimiento, se trata de un empresario musical de peso internacional. Mercuri trabaja como representante y manager de artistas de primer nivel, entre ellos Marc Anthony, Wisin y Yandel, nombres fuertes de la música latina a nivel mundial. Su actividad lo mantiene vinculado a grandes shows, giras internacionales y negocios millonarios, aunque siempre desde un perfil extremadamente bajo.

Se casaron durante la pandemia, el 21 de septiembre de 2020, y prefirió mantenerlo en secreto.

image

Una vida de lujo… pero sin flashes: La pareja vive en una zona muy residencial y exclusiva de Miami, lejos del ruido, las cámaras y la exposición. Según trascendió, residen en una mansión y mantienen un círculo íntimo reducido. No frecuentan alfombras rojas ni eventos mediáticos, salvo contadas excepciones como la foto que se viralizó en las últimas horas.

Ese estilo de vida explicaría por qué Loly ya no trabaja: no lo necesita y, sobre todo, no lo quiere. Eligió correrse definitivamente del medio que alguna vez la convirtió en noticia diaria.

Mientras muchos esperan su regreso, todo indica que Loly no piensa volver. Su nueva vida está en Miami, al lado de un empresario poderoso, lejos del espectáculo argentino y de una historia que, para ella, quedó definitivamente atrás.