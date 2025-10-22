Boniato relleno de carne: la receta casera que cambia la cena para siempre

Paso a paso para un relleno de carne jugoso
Preparar el boniato: Lavar bien y pinchar varias veces con un tenedor. Esto evita que se rompa durante la cocción y permite que el vapor salga mientras se hornea. Se puede cocer al horno a 200 °C durante 40-50 minutos, o hasta que estén tiernos, dependiendo del tamaño.
Cocinar la carne: Mientras el boniato se hornea, preparar el relleno. Saltear carne picada de ternera o mezcla de carne con un poco de aceite hasta que esté dorada. Agregar cebolla, ajo y pimientos picados, condimentar con sal, pimienta y hierbas al gusto. Cocinar hasta que las verduras estén tiernas y la carne completamente cocida.
Rellenar y hornear: Una vez cocido el boniato, cortarlo por la mitad y retirar parte de la pulpa con cuidado, formando un hueco para el relleno. Mezclar la pulpa retirada con la carne si se desea más sabor y rellenar cada boniato. Espolvorear queso rallado por encima (opcional) y hornear unos 10 minutos más para que todo se integre y el queso se derrita.
Tips para potenciar sabor y textura
Condimentos: Añadí un toque de comino o paprika para darle profundidad al sabor.
Verduras extra: Sumá zanahoria o zapallito rallado al relleno para aumentar la fibra y hacerlo más nutritivo.
Presentación: Servir con una ensalada fresca o yogur natural aporta contraste y frescura al plato.
El resultado es un boniato tierno, con un relleno jugoso y sabroso, que se puede disfrutar tanto en almuerzos familiares como en cenas rápidas entre semana. Además, al combinar carbohidratos complejos del boniato con proteínas de la carne y vegetales, es una receta completa y equilibrada.