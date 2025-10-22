En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Recetas
RECETA

Boniato relleno de carne: la receta casera que cambia la cena para siempre

Fácil, rápido y delicioso: aprendé a preparar boniato relleno de carne con un paso a paso que garantiza un plato sabroso y nutritivo para cualquier ocasión.

Boniato relleno de carne: la receta casera que cambia la cena para siempre

El boniato relleno de carne es una opción deliciosa, nutritiva y versátil que combina la dulzura natural del boniato con el sabor intenso del relleno de carne. Ideal para almuerzos familiares o cenas rápidas, este plato se ha consolidado como un favorito de quienes buscan comer rico sin complicarse demasiado en la cocina.

Leé también Receta de hummus de cebolla casero: el dip cremoso que no sabías que necesitabas
receta de hummus de cebolla casero: el dip cremoso que no sabias que necesitabas
image

Aunque la receta puede variar según gustos personales, existen algunos pasos clave que garantizan que el boniato quede tierno por dentro, y el relleno jugoso y lleno de sabor.

Cómo elegir el boniato perfecto para rellenar

El primer secreto para un buen boniato relleno comienza en la elección del ingrediente principal. Buscá boniatos de tamaño similar para que se cocinen de manera uniforme. Deben estar firmes al tacto y con la piel intacta, sin manchas ni partes blandas. Esto asegurará que al hornearlos no se rompan y mantengan su forma.

Paso a paso para un relleno de carne jugoso

  • Preparar el boniato: Lavar bien y pinchar varias veces con un tenedor. Esto evita que se rompa durante la cocción y permite que el vapor salga mientras se hornea. Se puede cocer al horno a 200 °C durante 40-50 minutos, o hasta que estén tiernos, dependiendo del tamaño.

  • Cocinar la carne: Mientras el boniato se hornea, preparar el relleno. Saltear carne picada de ternera o mezcla de carne con un poco de aceite hasta que esté dorada. Agregar cebolla, ajo y pimientos picados, condimentar con sal, pimienta y hierbas al gusto. Cocinar hasta que las verduras estén tiernas y la carne completamente cocida.

  • Rellenar y hornear: Una vez cocido el boniato, cortarlo por la mitad y retirar parte de la pulpa con cuidado, formando un hueco para el relleno. Mezclar la pulpa retirada con la carne si se desea más sabor y rellenar cada boniato. Espolvorear queso rallado por encima (opcional) y hornear unos 10 minutos más para que todo se integre y el queso se derrita.

Tips para potenciar sabor y textura

  • Condimentos: Añadí un toque de comino o paprika para darle profundidad al sabor.

  • Verduras extra: Sumá zanahoria o zapallito rallado al relleno para aumentar la fibra y hacerlo más nutritivo.

  • Presentación: Servir con una ensalada fresca o yogur natural aporta contraste y frescura al plato.

El resultado es un boniato tierno, con un relleno jugoso y sabroso, que se puede disfrutar tanto en almuerzos familiares como en cenas rápidas entre semana. Además, al combinar carbohidratos complejos del boniato con proteínas de la carne y vegetales, es una receta completa y equilibrada.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Recetas
Notas relacionadas
Pancakes de frutos rojos: la receta casera que combina esponjosidad y frescura
Budín de zanahoria salado: la receta casera simple que cambia todas tus comidas
Fácil y rápido: cómo lograr que tus cupcakes de frutos rojos queden húmedos y llenos de sabor

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar