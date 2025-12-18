Qué es una falla multiorgánica: el grave cuadro de salud que atraviesa el chef Christian Petersen

Qué es la falla multiorgánica, lo que padece Christian Petersen

Christian Petersen

La falla multiorgánica, también conocida como síndrome de disfunción orgánica múltiple (SDMO), es una condición grave y compleja que se caracteriza por la disfunción progresiva de dos o más órganos o sistemas del cuerpo. No es una enfermedad en sí misma, sino una consecuencia de otras afecciones. En este caso, se desencadenó por la fibrilación auricular.

Se considera un cuadro crítico porque cada órgano afectado puede comprometer la función de otros, generando un efecto en cadena. Los órganos más frecuentemente involucrados incluyen:

Corazón y sistema circulatorio : alteraciones en el ritmo o la presión sanguínea.

Pulmones : dificultad para oxigenar la sangre.

Riñones : reducción de la filtración y eliminación de desechos.

Hígado: problemas en la desintoxicación y metabolismo de sustancias.

Los síntomas varían según los órganos afectados e incluyen dificultad respiratoria, confusión, disminución de la producción de orina, dolor abdominal, ictericia e hipotensión. La detección temprana es clave, ya que el manejo oportuno puede mejorar significativamente el pronóstico.