Qué es una falla multiorgánica: el grave cuadro de salud que atraviesa el chef Christian Petersen
El chef Christian Petersen se encuentra en estado delicado luego de ser internado en terapia intensiva por un cuadro de falla multiorgánica, según informaron desde el Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes.
El afamado chef Christian Petersen se encuentra en grave estado luego de ser internado en terapia intensiva, en las últimas horas, debido a que presenta una "falla multiorgánica", según informó el Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes.
El delicado estado de salud se desencadenó cuando Petersen realizaba una excursión al volcán Lanín, donde sufrió una descompensación. Allí fue asistido por un guardaparques y trasladado de inmediato al Hospital Junín de los Andes, donde se detectó que padecía fibrilación auricular, una arritmia cardíaca que agravó su condición.
Debido a la complejidad del cuadro, Petersen fue derivado al Hospital Dr. Ramón Carrillo, donde se encuentra con asistencia respiratoria y bajo monitoreo constante. “Ingresó a terapia intensiva con un estado reservado. Está con una falla multiorgánica”, informaron desde la institución.
Petersen se encontraba disfrutando de unos días de descanso antes de afrontar nuevos proyectos para el próximo año. Entre ellos, la adquisición de la concesión de un reconocido complejo turístico y su participación como uno de los destacados en la grilla 2026 del Canal Gourmet, la señal de televisión especializada en gastronomía que recientemente celebró sus 25 años al aire.
Qué es la falla multiorgánica, lo que padece Christian Petersen
La falla multiorgánica, también conocida como síndrome de disfunción orgánica múltiple (SDMO), es una condición grave y compleja que se caracteriza por la disfunción progresiva de dos o más órganos o sistemas del cuerpo. No es una enfermedad en sí misma, sino una consecuencia de otras afecciones. En este caso, se desencadenó por la fibrilación auricular.
Se considera un cuadro crítico porque cada órgano afectado puede comprometer la función de otros, generando un efecto en cadena. Los órganos más frecuentemente involucrados incluyen:
Corazón y sistema circulatorio: alteraciones en el ritmo o la presión sanguínea.
Pulmones: dificultad para oxigenar la sangre.
Riñones: reducción de la filtración y eliminación de desechos.
Hígado: problemas en la desintoxicación y metabolismo de sustancias.
Los síntomas varían según los órganos afectados e incluyen dificultad respiratoria, confusión, disminución de la producción de orina, dolor abdominal, ictericia e hipotensión. La detección temprana es clave, ya que el manejo oportuno puede mejorar significativamente el pronóstico.