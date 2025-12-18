El terrible relato de la empleada que denuncio al marido de Maru Botana por acoso y la elevada cifra económica que acordaron

image

El relato va aún más allá y expone las consecuencias emocionales de ese supuesto accionar: la empleada aseguró que llegó a dejar de maquillarse y a presentarse “más desprolija” en el trabajo, con el único objetivo de evitar miradas que sentía invasivas. Un detalle que refuerza la idea de un hostigamiento sostenido y no de un episodio aislado.

Desde el punto de vista legal, el caso avanzó hasta un acuerdo económico. Según se explicó, los abogados de las partes cerraron un acuerdo transaccional, solicitaron la homologación judicial y se realizó un pago que incluyó un embargo previo, que luego fue levantado.

El dato que terminó de sacudir todo fue la cifra: la denunciante reajustó el monto de su demanda, con intereses incluidos, hasta alcanzar 50 millones de pesos. Los demandados aceptaron pagar esa suma sin reconocer los hechos, aclarando que lo hacían únicamente “al solo efecto conciliatorio”.

Un cierre judicial que no borra el peso del testimonio ni las preguntas que quedan flotando. Porque más allá del acuerdo millonario, el relato de la exempleada dejó al descubierto una historia de silencios, incomodidad y miedo que ahora sacude de lleno al entorno de una de las figuras más populares de la cocina argentina.