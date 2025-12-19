El video de la fuerte agresión a Evelyn Von Brocke tras el escándalo en APTRA: a qué periodistas apuntó

El jueves por la noche se dio una reunión entre los integrantes de APTRA que terminó en un terrible escándalo y se resolvió la expulsión de Pilar Smith y Evelyn Von Brocke como integrantes de la entidad que preside Luis Ventura.
Tras ser expulsada de APTRA junto a Pilar Smith, Evelyn Von Brocke habló con la prensa y quedó registrado el tumultuoso momento que vivió entre empujones e insultos.
El tema venía escandalo en tensión hace varios días y terminó por explotar anoche en una reunión de los integrantes de APTRA donde se manifestaron las distintas posturas en medio de una feroz interna.
Lo cierto es que minutos después de finalizada la reunión, Evelyn Von Brocke dio su visión del tema y aclaró que llevará el tema al plano legal.
"Es inédito que una institución como APTRA nos haya quitado la posibilidad de hablar, de escribir en un chat privado, que debe ser privado y no divulgado. La verdad es que fue una asamblea muy a los gritos y donde cada vez que se decía algo eso se trataba de refutar", precisó la periodsta.
Y agregó lo incómoda que vivió toda la reunión "No me sentí a derecho, dentro de la ley y con el estatuto que me lo se de memoria, hubo un montón de ítems que no se tomaron a cuenta, con lo cual comenzaré la apelación y todo lo que pueda hacer desde el punto de vista legal. Realmente creo que la censura no debe existir".
Consultada por unas diferencias puntuales con Susana Roccasalvo, Evelyn Von Brocke afirmó: "Yo no amenazo a nadie, lo que le dije es que ella me quería como sancionar y eso hay que hacerlo acá, en una asamblea, no a través del chat. Susana Roccasalvo dijo en la asamblea que habló con Diego Toni y pidió mi expulsión de Canal 9, es un montón". Y también marcó sus diferencias con Laura Ubfal.
"Lo que yo viví acá adentro fue muy fuerte. Me siento censurada, los chats privados son libres porque todos los tenemos", finalizaba su testimonio ante las cámaras de Desayuno Americano (América TV) cuando se ve como desde atrás una mujer intenta pasar por la puerta y la empuja al intentar dejar el lugar y segundos antes se escucha un agravio desde atrás.
"¿Escuchan lo que están diciendo? Acaban de ver lo que son los socios de Aptra, eso es lo que viví adentro", remarcó Von Brocke a sus colegas, quienes comentaron que se escuchó claro el término "sore..".
Luego de sus críticas a la ceremonia de los Martín Fierro Latino Miami 2025 y la reunión que se dio el jueves por la noche, se determinónla expulsión de APTRA de Evelyn Von Brocke y Pilar Smith.
Fue al aire en LAM (América Tv) donde Ángel de Brito se contactó con Smith y le dio la sorpresiva y schokeante noticia que se conocía hace minutos.
"La tengo a Pilar de vuelta conectada. Pilu, ¿me escuchás? Hay más novedades. Te quería comunicar que fuiste expulsada de APTRA por la votación de tus compañeros", le informó el conductor a la periodista.
A lo que Pilar Smith reaccionó incrédula: "No, es un chiste, no puede ser". De inmediato, él le aclaró: "Tenés 15 días para apelar".
"Es un montón. Chicos, por opinar me expulsaron, es una vergüenza. Esos periodistas que me votaron no tienen vergüenza.Realmente, libertad de expresión, dar la opinión de lo que se vio al aire que fue horroroso", se defendió indignada.
Y dejó en claro: "Ya mismo lo voy a llamar a Luis Ventura porque me había dicho que esto no iba a suceder, que no era la idea de echar por opinar, así que esto no va a quedar acá".