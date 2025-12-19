El video de la fuerte agresión a Evelyn Von Brocke tras el escándalo en APTRA: a qué periodistas apuntó

Y agregó lo incómoda que vivió toda la reunión "No me sentí a derecho, dentro de la ley y con el estatuto que me lo se de memoria, hubo un montón de ítems que no se tomaron a cuenta, con lo cual comenzaré la apelación y todo lo que pueda hacer desde el punto de vista legal. Realmente creo que la censura no debe existir".

Consultada por unas diferencias puntuales con Susana Roccasalvo, Evelyn Von Brocke afirmó: "Yo no amenazo a nadie, lo que le dije es que ella me quería como sancionar y eso hay que hacerlo acá, en una asamblea, no a través del chat. Susana Roccasalvo dijo en la asamblea que habló con Diego Toni y pidió mi expulsión de Canal 9, es un montón". Y también marcó sus diferencias con Laura Ubfal.

"Lo que yo viví acá adentro fue muy fuerte. Me siento censurada, los chats privados son libres porque todos los tenemos", finalizaba su testimonio ante las cámaras de Desayuno Americano (América TV) cuando se ve como desde atrás una mujer intenta pasar por la puerta y la empuja al intentar dejar el lugar y segundos antes se escucha un agravio desde atrás.

"¿Escuchan lo que están diciendo? Acaban de ver lo que son los socios de Aptra, eso es lo que viví adentro", remarcó Von Brocke a sus colegas, quienes comentaron que se escuchó claro el término "sore..".

Embed

La furia de Pilar Smith tras su expulsión de APTRA

Luego de sus críticas a la ceremonia de los Martín Fierro Latino Miami 2025 y la reunión que se dio el jueves por la noche, se determinónla expulsión de APTRA de Evelyn Von Brocke y Pilar Smith.

Fue al aire en LAM (América Tv) donde Ángel de Brito se contactó con Smith y le dio la sorpresiva y schokeante noticia que se conocía hace minutos.

"La tengo a Pilar de vuelta conectada. Pilu, ¿me escuchás? Hay más novedades. Te quería comunicar que fuiste expulsada de APTRA por la votación de tus compañeros", le informó el conductor a la periodista.

A lo que Pilar Smith reaccionó incrédula: "No, es un chiste, no puede ser". De inmediato, él le aclaró: "Tenés 15 días para apelar".

"Es un montón. Chicos, por opinar me expulsaron, es una vergüenza. Esos periodistas que me votaron no tienen vergüenza.Realmente, libertad de expresión, dar la opinión de lo que se vio al aire que fue horroroso", se defendió indignada.

Y dejó en claro: "Ya mismo lo voy a llamar a Luis Ventura porque me había dicho que esto no iba a suceder, que no era la idea de echar por opinar, así que esto no va a quedar acá".