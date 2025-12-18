En vivo Radio La Red
De la ternura al escándalo: la frase de Fede Bal a Evelyn Botto que despertó la alerta

Evelyn Botto contó una anécdota "tierna" con Fede Bal, pero las redes reaccionaron mal y se desató el escándalo: "Sos migajera...". Mirala.

Lo que empezó como una confesión dulce y vulnerable terminó desatando una inesperada ola de críticas en redes sociales. Evelyn Botto, cantante y columnista de stream, habló por primera vez de una intimidad con Federico Bal, su flamante pareja, y lejos de generar suspiros, encendió el debate digital.

La artista, que confirmó hace pocos días su relación con el hijo de Carmen Barbieri, decidió abrir su corazón y contar cómo fueron sus primeras noches quedándose a dormir en la casa de él. Con honestidad brutal, explicó que durante mucho tiempo evitó desmaquillarse frente a Fede por inseguridades con su piel y por el miedo a “romper la fantasía”.

“Me maquillo bastante todos los días y para las citas también. Nunca me quedo a dormir”, confesó. Hasta que un día, la situación cambió. Fede la invitó a quedarse y ella aceptó… pero sin sacarse el maquillaje. Según relató, el momento de mayor intimidad llegó cuando él le propuso que llevara sus productos de skincare y se preparara para dormir con total comodidad.

Ahí fue cuando Evelyn sintió que algo se desbloqueaba emocionalmente. Para ella, ese gesto significó aceptación, contención y la posibilidad de mostrarse sin máscaras. “Estar con la piel desnuda delante de alguien, para mí, es jugártela toda”, explicó, describiendo el nerviosismo de ese primer paso.

Sin embargo, el relato dio un giro inesperado cuando reveló el remate de Fede: además de querer que se sintiera cómoda, el verdadero motivo era que ya no le ensuciara más las sábanas con maquillaje.

El comentario, que ella contó entre risas, no cayó nada bien en redes sociales. Lejos de ver ternura, muchos usuarios la cuestionaron con dureza y la tildaron de “migajera”, "la vara está mu baja", "¿Ella sabe lo delas sábanas de Fede?", fueron los mensajes que recibió, acusándola de romantizar una frase que, para algunos, fue desubicada. La reacción fue inmediata y feroz, reavivando además los fantasmas del pasado sentimental de Fede Bal y su fama de mujeriego e infiel.

Fede Bal
