Le quiso comprar un celular al vecino y encontró un escalofriante secreto que horrorizó al barrio entero

Entre ese material, reconoció a su hija de 11 años. Según consta en la denuncia, también identificó a otra menor del barrio, de 14 años, hija de una vecina cercana. El hallazgo fue inmediato y devastador.

La reacción inmediata de la madre

Consciente de la gravedad de lo que estaba viendo, la mujer tomó capturas de pantalla de los archivos como forma de resguardar pruebas antes de que el contenido pudiera ser borrado. Esa decisión resultaría clave horas después para sustentar la denuncia.

Sin embargo, el sospechoso advirtió lo que estaba ocurriendo. Al notar el nerviosismo de la mujer y percatarse de que ella había descubierto el material, le arrebató el teléfono de las manos y huyó a pie, sin dar explicaciones.

La mujer quedó en estado de shock. Minutos después, dio aviso a otros familiares y se dirigió a la comisaría para realizar la denuncia formal.

La denuncia y el inicio de la investigación

La causa quedó en manos de la Justicia santiagueña, que abrió una investigación por presunta tenencia y producción de material de abuso sexual infantil, un delito de extrema gravedad contemplado en el Código Penal.

Fuentes judiciales indicaron que las capturas de pantalla aportadas por la denunciante serán sometidas a peritajes informáticos, al igual que otros dispositivos que puedan ser secuestrados en el marco de la investigación.

Además, se ordenaron medidas de protección para las menores involucradas, con intervención de organismos de niñez y acompañamiento psicológico para las familias afectadas.

La reacción del barrio: furia y violencia

Quema casa celular

La noticia se propagó rápidamente entre los vecinos del barrio Textil. En cuestión de horas, la indignación se transformó en furia colectiva.

Un grupo de personas se dirigió a la vivienda del acusado y provocó destrozos e incendió la casa, según confirmaron fuentes policiales. El hecho obligó a la intervención de bomberos y efectivos de seguridad para evitar que el fuego se propagara a casas linderas.

El episodio de violencia vecinal generó un nuevo foco de conflicto en la causa. Si bien la reacción fue impulsada por la conmoción y el repudio social, las autoridades recordaron que la Justicia debe actuar por las vías legales y que los ataques contra propiedades también constituyen delitos.

La contra denuncia del acusado

Tras el incendio de su vivienda, el hombre señalado en la denuncia inicial realizó una contra denuncia por los daños sufridos en su casa. Según trascendió, alegó haber sido víctima de una agresión colectiva y pidió custodia policial ante posibles represalias.

Por el momento, el acusado no fue detenido, aunque quedó bajo investigación. La Justicia evalúa su situación procesal y no descarta allanamientos ni nuevas imputaciones a medida que avance el análisis del material secuestrado.