Astrología: 4 signos del zodiaco sentirán mayor cansancio y tensión por Saturno retrógrado

2. Virgo
Por la oposición directa, Virgo vive tensiones en sus rutinas laborales y de pareja. Puede sentir que nada fluye con naturalidad, generando irritabilidad y desgaste físico.
3. Géminis
La cuadratura con Saturno lo empuja a enfrentar decisiones que venía postergando. Géminis sentirá presión en el ámbito profesional y dificultad para mantener la concentración, lo que aumenta la fatiga mental.
4. Sagitario
Este signo de fuego recibe la energía de Saturno como un freno. Situaciones familiares o compromisos pendientes pueden intensificar el cansancio y obligarlo a bajar la velocidad.
saturno retrogrado venus signos
Consejos para atravesar este tránsito
-
Escuchar al cuerpo: descansar y priorizar el bienestar físico.
-
Evitar sobrecargas de trabajo o compromisos innecesarios.
-
Practicar técnicas de respiración, meditación o journaling para liberar tensión.
-
Recordar que Saturno enseña: lo que hoy pesa, mañana puede convertirse en aprendizaje sólido.