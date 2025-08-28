En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Signos
Astrología

Astrología: 4 signos del zodiaco sentirán mayor cansancio y tensión por Saturno retrógrado

El tránsito de Saturno retrógrado en Piscis intensifica su influencia en los últimos días de agosto 2025. Algunos signos experimentarán más fatiga, tensiones emocionales y pruebas kármicas que no deben ignorar.

Astrología: 4 signos del zodiaco sentirán mayor cansancio y tensión por Saturno retrógrado

El cielo de esta semana sigue marcado por un tránsito exigente: Saturno retrógrado en Piscis. Conocido como el “maestro kármico”, este planeta recuerda las responsabilidades, las estructuras y los aprendizajes pendientes. Al retrogradar, su influencia se vuelve más introspectiva, obligando a revisar compromisos, hábitos y prioridades. Para ciertos signos, esta energía puede sentirse como un cansancio profundo o un peso adicional en lo emocional y lo físico.

Leé también Astrología: 3 signos que necesitan frenar y reorganizarse antes del inicio de septiembre
Astrología: los 3 signos que cerrarán agosto con necesidad de poner orden
saturno piscis signos astrologia

¿Qué significa Saturno retrógrado en Piscis?

Saturno es el planeta que impone límites, orden y disciplina. Al estar en Piscis, un signo ligado a la sensibilidad y la espiritualidad, activa cuestionamientos internos y la necesidad de poner en orden lo invisible: emociones, creencias y sueños. Su retrogradación hasta septiembre puede generar bloqueos, pero también abre la puerta a ajustes necesarios para crecer.

saturno retrogrado 1

Los 4 signos más afectados por Saturno retrógrado

1. Piscis

Es el epicentro del tránsito y quien más lo siente. Puede experimentar cansancio extremo, sensación de confusión y la necesidad de retirarse un poco del ruido externo para reorganizar su vida.

2. Virgo

Por la oposición directa, Virgo vive tensiones en sus rutinas laborales y de pareja. Puede sentir que nada fluye con naturalidad, generando irritabilidad y desgaste físico.

3. Géminis

La cuadratura con Saturno lo empuja a enfrentar decisiones que venía postergando. Géminis sentirá presión en el ámbito profesional y dificultad para mantener la concentración, lo que aumenta la fatiga mental.

4. Sagitario

Este signo de fuego recibe la energía de Saturno como un freno. Situaciones familiares o compromisos pendientes pueden intensificar el cansancio y obligarlo a bajar la velocidad.

saturno retrogrado venus signos

Consejos para atravesar este tránsito

  • Escuchar al cuerpo: descansar y priorizar el bienestar físico.

  • Evitar sobrecargas de trabajo o compromisos innecesarios.

  • Practicar técnicas de respiración, meditación o journaling para liberar tensión.

  • Recordar que Saturno enseña: lo que hoy pesa, mañana puede convertirse en aprendizaje sólido.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Signos Astrología signos del zodíaco Piscis Virgo Géminis
Notas relacionadas
Astrología: 3 signos que atraerán suerte y buena fortuna antes de que termine agosto 2025
Astrología: 5 signos que vivirán cambios decisivos con Saturno retrógrado antes de septiembre
Astrología: ranking de los 6 signos más favorecidos por los tránsitos de fin de agosto 2025

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar