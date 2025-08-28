Astrología: 4 signos del zodiaco sentirán mayor cansancio y tensión por Saturno retrógrado

2. Virgo

Por la oposición directa, Virgo vive tensiones en sus rutinas laborales y de pareja. Puede sentir que nada fluye con naturalidad, generando irritabilidad y desgaste físico.

3. Géminis

La cuadratura con Saturno lo empuja a enfrentar decisiones que venía postergando. Géminis sentirá presión en el ámbito profesional y dificultad para mantener la concentración, lo que aumenta la fatiga mental.

4. Sagitario

Este signo de fuego recibe la energía de Saturno como un freno. Situaciones familiares o compromisos pendientes pueden intensificar el cansancio y obligarlo a bajar la velocidad.

Consejos para atravesar este tránsito