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Lionel Scaloni presentó la prelista de 55 jugadores para el Mundial 2026: las grandes sorpresas y las ausencias

El entrenador de la Selección Argentina presentó la prelista de jugadores que podían representar al actual campeón del mundo en el Mundial 2026.

Lionel Scaloni presentó la prelista de 55 jugadores para el Mundial 2026: las grandes sorpresas y las ausencias

Este lunes, el predio de Ezeiza amaneció con definiciones cruciales. A falta de un mes para el inicio de la Copa del Mundo, la Selección Argentina presentó la prelista para el Mundial 2026. La nómina, compuesta por 55 nombres, funciona como el filtro definitivo para Lionel Scaloni, quien tendrá hasta el próximo 30 de mayo para anunciar oficialmente a los 26 convocados que viajarán para defender el título.

Leé también Lionel Scaloni define la prelista de la Selección Argentina para el Mundial: quiénes tienen su lugar asegurado y las dudas
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La lista no solo es una formalidad reglamentaria, sino un claro mensaje sobre el radar del cuerpo técnico. En caso de producirse alguna lesión antes del torneo, el reemplazo deberá salir estrictamente de estos nombres. Entre los citados, aparecen sorpresas absolutas, regresos de campeones del mundo y ausencias que darán que hablar en las próximas horas.

Quiénes son las grandes sorpresas de Scaloni en la prelista

El arco fue uno de los sectores con novedades inesperadas. Si bien Dibu Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso se perfilan como los tres que irán al Mundial, Scaloni incluyó a Santiago Beltrán, el juvenil de River que se cuela como sexto arquero.

En la zona defensiva, ante el desgarro de Nahuel Molina (quien tendrá 21 días de recuperación), el DT sumó variantes como Agustín Giay, Kevin Mac Allister y Nicolás Capaldo. Además, sorprendió la inclusión de Lautaro Di Lollo, afianzado en la zaga de Boca, y Zaid Romero, del Getafe. Lo llamativo fue la exclusión de Tomás Palacios y Mariano Troilo, quienes venían siendo seguidos de cerca.

De mitad de cancha hacia adelante, los nombres de Milton Delgado y Tomás Aranda (titulares en Boca) sacudieron el mapa. Aranda, en particular, recibió elogios directos del nacido en Pujato, quien lo definió como una "linda aparición". También se destaca la presencia de Franco Mastantuono (Real Madrid) y el regreso de Alejandro Garnacho, quien no vestía la albiceleste desde finales de 2024.

Qué figuras quedaron fuera de la lista previa para el Mundial 2026

Sin duda, el impacto más fuerte se dio en la columna de las ausencias. Paulo Dybala, Ángel Correa y Valentín Castellanos quedaron fuera de la prelista, a pesar de haber sido parte activa del proceso. En su lugar, el entrenador optó por apostar al presente de Mateo Pellegrino (Parma) y la proyección de Matías Soulé.

Otras ausencias notables que marcan un fin de ciclo o un cambio de rumbo son las de aquellos que no lograron sostener el ritmo de competencia exigido para la cita máxima. Por el contrario, jugadores que habían perdido terreno como Guido Rodríguez, Emiliano Buendía y Aníbal Moreno volvieron a ganarse un lugar en la consideración técnica.

Cuáles son los puestos que Scaloni todavía debe definir para la lista de 26

A pesar de contar con una base sólida, el cuerpo técnico aún mantiene algunas dudas estratégicas. La pelea por el puesto de tercer arquero está al rojo vivo entre Juan Musso y Walter Benítez, con una ligera ventaja para el guardameta del Atlético de Madrid.

En los laterales, la duda principal recae en quién será el relevo de Nicolás Tagliafico: Marcos Acuña y Gabriel Rojas pelean mano a mano por ese lugar. Asimismo, el último cupo en la mitad de cancha asoma como un dilema físico: Giovani Lo Celso es la prioridad, pero su presencia dependerá estrictamente de cómo llegue desde el Betis. De no mediar una recuperación plena, aparecen como alternativas de peso el Colo Barco, Mastantuono o Máximo Perrone.

Con este panorama, la cuenta regresiva es total. Argentina ya tiene sus 55 nombres sobre la mesa y, aunque la gran mayoría se quedará fuera del Mundial, el mensaje de Scaloni es claro: el recambio está activo y la competencia interna será la que defina quiénes buscarán la gloria una vez más.

La prelista de la Selección Argentina para el Mundial 2026

  • EMILIANO MARTÍNEZ - Aston Villa
  • GERÓNIMO RULLI - Olympique de Marsella
  • JUAN MUSSO - Atlético de Madrid
  • WALTER BENÍTEZ - Crystal Palace FC
  • FACUNDO CAMBESES - Racing Club
  • SANTIAGO BELTRAN - River Plate
  • AGUSTÍN GIAY - Palmeiras
  • GONZALO MONTIEL - River Plate
  • NAHUEL MOLINA - Atlético de Madrid
  • NICOLÁS CAPALDO - Hamburgo SV
  • KEVIN MAC ALLISTER - Union Saint Gilloise
  • LUCAS MARTINEZ QUARTA - River Plate
  • MARCOS SENESI - Bournemounth
  • LISANDRO MARTÍNEZ - Manchester United
  • NICOLÁS OTAMENDI - SL Benfica
  • GERMÁN PEZZELLA - River Plate
  • LEONARDO BALERDI - Olympique de Marsella
  • CRISTIAN ROMERO - Tottenhman Hotspur
  • LAUTARO DI LOLLO - Boca Juniors
  • ZAID ROMERO - Getafe CF
  • FACUNDO MEDINA - Olympique de Marsella
  • MARCOS ACUÑA - River Plate
  • NICOLÁS TAGLIAFICO - Olympique de Lyon
  • GABRIEL ROJAS - Racing Club
  • MÁXIMO PERRONE - Calcio Como 1907
  • LEANDRO PAREDES - Boca Juniors
  • GUIDO RODRÍGUEZ - Valencia CF
  • ANÍBAL MORENO - River Plate
  • MILTON DELGADO - Boca Juniors
  • ALAN VARELA - FC Porto
  • EZEQUIEL FERNÁNDEZ - Bayer Leverkusen
  • RODRIGO DE PAUL - Inter de Miami
  • EXEQUIEL PALACIOS - Bayer Leverkusen
  • ENZO FERNÁNDEZ - Chelsea
  • ALEXIS MAC ALLISTER - Liverpool
  • GIOVANI LO CELSO - Real Betis Balompié
  • NICOLÁS DOMÍNGUEZ - Nottingham Forest
  • EMILIANO BUENDIA - Aston Villa
  • VALENTÍN BARCO - Racing Club de Estrasburgo
  • LIONEL MESSI - Inter de Miami
  • NICOLÁS PAZ - Calcio Como 1907
  • FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid
  • THIAGO ALMADA - Atlético de Madrid
  • TOMÁS ARANDA - Boca Juniors
  • NICOLÁS GONZÁLEZ - Atlético de Madrid
  • ALEJANDRO GARNACHO - Chelsea
  • GIULIANO SIMEONE - Atlético de Madrid
  • MATÍAS SOULÉ - AS Roma
  • CLAUDIO ECHEVERRI - Girona Fútbol Club
  • GIANLUCA PRESTIANNI - SL Benfica
  • SANTIAGO CASTRO - Bologna FC
  • LAUTARO MARTÍNEZ - Internazionale de Milán
  • JOSÉ MANUEL LÓPEZ - Palmeiras
  • JULIÁN ÁLVAREZ - Atlético de Madrid
  • MATEO PELLEGRINO - Parma Calcio

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