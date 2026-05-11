Lionel Scaloni presentó la prelista de 55 jugadores para el Mundial 2026: las grandes sorpresas y las ausencias

De mitad de cancha hacia adelante, los nombres de Milton Delgado y Tomás Aranda (titulares en Boca) sacudieron el mapa. Aranda, en particular, recibió elogios directos del nacido en Pujato, quien lo definió como una "linda aparición". También se destaca la presencia de Franco Mastantuono (Real Madrid) y el regreso de Alejandro Garnacho, quien no vestía la albiceleste desde finales de 2024.

Qué figuras quedaron fuera de la lista previa para el Mundial 2026

Sin duda, el impacto más fuerte se dio en la columna de las ausencias. Paulo Dybala, Ángel Correa y Valentín Castellanos quedaron fuera de la prelista, a pesar de haber sido parte activa del proceso. En su lugar, el entrenador optó por apostar al presente de Mateo Pellegrino (Parma) y la proyección de Matías Soulé.

Otras ausencias notables que marcan un fin de ciclo o un cambio de rumbo son las de aquellos que no lograron sostener el ritmo de competencia exigido para la cita máxima. Por el contrario, jugadores que habían perdido terreno como Guido Rodríguez, Emiliano Buendía y Aníbal Moreno volvieron a ganarse un lugar en la consideración técnica.

Cuáles son los puestos que Scaloni todavía debe definir para la lista de 26

A pesar de contar con una base sólida, el cuerpo técnico aún mantiene algunas dudas estratégicas. La pelea por el puesto de tercer arquero está al rojo vivo entre Juan Musso y Walter Benítez, con una ligera ventaja para el guardameta del Atlético de Madrid.

En los laterales, la duda principal recae en quién será el relevo de Nicolás Tagliafico: Marcos Acuña y Gabriel Rojas pelean mano a mano por ese lugar. Asimismo, el último cupo en la mitad de cancha asoma como un dilema físico: Giovani Lo Celso es la prioridad, pero su presencia dependerá estrictamente de cómo llegue desde el Betis. De no mediar una recuperación plena, aparecen como alternativas de peso el Colo Barco, Mastantuono o Máximo Perrone.

Con este panorama, la cuenta regresiva es total. Argentina ya tiene sus 55 nombres sobre la mesa y, aunque la gran mayoría se quedará fuera del Mundial, el mensaje de Scaloni es claro: el recambio está activo y la competencia interna será la que defina quiénes buscarán la gloria una vez más.

La prelista de la Selección Argentina para el Mundial 2026