En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Signos
primavera
AMOR Y RELACIONES

Astrología: 5 signos que vivirán un flechazo inesperado este 21 de septiembre

La energía de la primavera abre el corazón y despierta pasiones ocultas. Estos cinco signos estarán más receptivos al amor y podrían vivir un flechazo inolvidable con la llegada de la nueva estación.

Ranking de los signos más apasionados del inicio de la primavera

Ranking de los signos más apasionados del inicio de la primavera

La primavera marca el renacer de la naturaleza… y también de los sentimientos. Este 21 de septiembre, con el equinoccio que da inicio a la estación de las flores, los astros prometen sorpresas románticas. Algunas personas sentirán mariposas en el estómago sin esperarlo: el amor puede aparecer en el momento y lugar menos pensado.

Leé también Astrología: 5 signos que podrían separarse con la llegada de la primavera
Primavera 2025: qué signos deben cuidar su relación para no romper
cupido amor

Horóscopo especial: cómo afectará la energía de la primavera a tu vida amorosa

Leo: magnetismo irresistible

Leo brillará con más fuerza que nunca. Su carisma atraerá miradas y será el centro de atención en cada encuentro social. Una amistad podría transformarse en algo más.

Géminis: conexión inmediata

Los geminianos sentirán una chispa especial al conocer gente nueva. Un cruce casual o una conversación espontánea puede convertirse en el inicio de una historia apasionada.

pareja amor

Piscis: sensibilidad a flor de piel

La energía primaveral potenciará su costado romántico y soñador. Estarán abiertos a vínculos sinceros y dulces, con posibilidades de enamorarse a primera vista.

Libra: amor en el aire

Libra vibra con la estética y el placer de los pequeños gestos. Esta primavera podría encontrar a alguien que comparta su visión del mundo y despierte una fuerte atracción.

pareja amor cupido

Sagitario: aventura que enciende el corazón

Su espíritu libre los llevará a conocer nuevas personas y lugares. Un flechazo podría surgir durante un viaje corto o una escapada de fin de semana.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Signos primavera amor Astrología Septiembre Día de la Primavera
Notas relacionadas
Astrología: Qué signos atraerán propuestas de convivencia o matrimonio esta primavera
Eclipse solar en Virgo: los 5 signos que podrían encontrar el amor este septiembre
Eclipse solar del 21 de septiembre: 5 signos que podrían atravesar momentos difíciles

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar