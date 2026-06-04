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Ignacio González Prieto reveló el dato más tremendo de la autopsia de Agostina Vega: "Daño severo"

El periodista Ignacio González Prieto contó los detalles que arrojó la autopsia preliminar al cuerpo de Agostina Vega, la niña asesinada en Córdoba.

4 jun 2026, 15:30
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Ignacio González Prieto reveló el dato más tremendo de la autopsia de Agostina Vega: Daño severo
Ignacio González Prieto reveló el dato más tremendo de la autopsia de Agostina Vega: Daño severo

Ignacio González Prieto reveló el dato más tremendo de la autopsia de Agostina Vega: "Daño severo"

Este jueves se dio la despedida íntima de familiares y amigos a Agostina Vega, la niña que fue asesinada en Córdoba tras desaparecer una semana. El cuerpo fue hallado en un descampado y hay un único detenido por el caso, Claudio Barrelier, imputado por femicidio.

Ignacio González Prieto reveló en el programa La mañana con Moria (El Trece) un impactante dato de la autopsia al cuerpo de la niña, en medio de las versiones periodísticas que circularon.

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“Hay algo muy importante que yo lo quiero marcar: todo lo que se dijo del informe de la autopsia no es lo que se dijo, yo lo tengo acá”, adelantó el especialista en casos policiales.

Y aclaró antes de leer algunos de los puntos incluidos en el informe preliminar de la autopsia: "Todo lo que salió publicado en los diarios y medios no se puede determinar en un cuerpo en estas condiciones".

Según detalló González Prieto, el documento menciona: "Un cuerpo que fue parcialmente incinerado, semi enterrado, que hay una situación de desmembramiento y que fue sometido a las condiciones climáticas".

“Daño severo en las vísceras, pérdida de integridad de órganos internos, dificultades para la intervención y evaluación forense debido al estado de los restos”, continuó.

En ese sentido, remarcó la “imposibilidad de realizar hisopados convencionales para la búsqueda de indicios de abuso sexual” y “compromiso severo de la región pélvica compatible con el proceso de desmembramiento”.

"Este es el informe oficial. Se puede analizar un cuerpo desmembrado pero no con la velocidad con la que se comunicó, va a tardar tiempo y va a haber estudios compromentarios", explicó el profesional.

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Qué es una autopsia psicológica

El periodista Ignacio González Prieto explicó en La mañana con Moria el concepto de autopsia psicológica en medio de la investigación por el crimen de Agostina Vega en Córdoba.

"Una misiva de la chiquita que estaba entre la ropa interior en un cajoncito, la abuela la encontró y la entregó”, introdujo la conductora Moria Casán.

A lo que el periodista comenzó: "Hay un procedimiento forense que muchas veces se utiliza en casos de suicidio y que se denomina ‘autopsia psicológica’. Existe mucha bibliografía sobre el tema".

"Consiste en reconstruir de manera retrospectiva qué le pasaba a la víctima. Entonces se revisan redes sociales, teléfonos celulares, correos electrónicos, computadoras, escritos personales, y también se analiza el vínculo con la familia, los amigos y los compañeros”, explicó el especialista en casos policiales.

Y Moria indagó: “Perdón, ¿pero eso no sería de ninguna manera un atenuante para encuadrar la figura de femicidio?”. González Prieto respondió: “No, porque por ejemplo podría servir para determinar si la nena manifestaba en algún escrito que venía siendo manipulada, presionada o atravesando alguna situación particular. Eso es lo que se busca establecer”.

“La cartita decía algo relacionado con soñar con una vida mejor, con sentirse tratada de determinada manera, algo así, ¿no?”, comentó la One sobre la evidencia que fue apareciendo.

Y el periodista explicó: “Sí, también hablaba que soñaba con ser psicóloga y contenía cuestiones propias de la fantasía y los deseos de cualquier niña. No nos podemos olvidar de que era una nena que venía atravesando distintas situaciones complejas, había sufrido la separación de sus padres. Primero vivió con el padre, que tenía la tenencia, y después la tenencia pasó a la madre”.

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