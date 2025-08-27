En vivo Radio La Red
HORÓSCOPO

Astrología: estos 4 signos sienten más la oposición Venus-Plutón

En la astrología, la oposición de Venus y Plutón en agosto despierta pasiones y tensiones. Descubrí qué signos lo viven más fuerte y cómo atravesarlo.

Relaciones al rojo vivo: Venus y Plutón en oposición sacan todo a la luz. Foto: Internet, Astrología.
Ranking zodiacal: así vivirá cada signo el tránsito de Venus en Leo

Es el típico día en el que un romance se enciende con fuerza… o en el que una discusión revela lo que estaba escondido.

Astrología: Los signos más afectados

  • Leo: con Venus brillando en tu signo, tus vínculos se vuelven espejos. El deseo es fuerte, pero también la necesidad de sinceridad.
  • Acuario: Plutón en tu signo pide profundidad. Venus enfrente te muestra dónde hay amor verdadero y dónde pura fachada.
  • Escorpio: como siempre, la intensidad es tu zona de confort. Esta oposición puede ser sanación o ruptura definitiva.
  • Tauro: como hijo de Venus, tu corazón se sacude. Puede que sientas celos, miedo a perder, o la necesidad de replantear qué valorás.
image

No todo choque destruye

La oposición no es solo conflicto. También puede ser pasión, transformación, profundidad. El amor liviano quizá tiemble, pero el auténtico se fortalece.

Preguntas frecuentes

¿Qué signos sienten más la oposición Venus-Plutón?

Leo, Acuario, Escorpio y Tauro.

¿Qué significa este tránsito para el amor?

Que salen a la luz tensiones, pasiones y verdades ocultas. Es momento de redefinir vínculos.

¿Cómo atravesarlo?

Con diálogo honesto y sin miedo a soltar lo que ya no resuena.

La intensidad como prueba

La oposición Venus-Plutón 2025 no pide calma: pide autenticidad. Si algo resiste el fuego, se fortalece. Si no, se transforma en otra cosa.

