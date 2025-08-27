Astrología: estos 4 signos sienten más la oposición Venus-Plutón

El miércoles 27 de agosto, Venus en Leo se enfrenta a Plutón en Acuario. Este aspecto es famoso por traer intensidad, atracción magnética y, a veces, luchas de poder en el amor.
En la astrología, la oposición de Venus y Plutón en agosto despierta pasiones y tensiones. Descubrí qué signos lo viven más fuerte y cómo atravesarlo.
Relaciones al rojo vivo: Venus y Plutón en oposición sacan todo a la luz. Foto: Internet, Astrología.
Es el típico día en el que un romance se enciende con fuerza… o en el que una discusión revela lo que estaba escondido.
La oposición no es solo conflicto. También puede ser pasión, transformación, profundidad. El amor liviano quizá tiemble, pero el auténtico se fortalece.
¿Qué signos sienten más la oposición Venus-Plutón?
Leo, Acuario, Escorpio y Tauro.
¿Qué significa este tránsito para el amor?
Que salen a la luz tensiones, pasiones y verdades ocultas. Es momento de redefinir vínculos.
¿Cómo atravesarlo?
Con diálogo honesto y sin miedo a soltar lo que ya no resuena.
La oposición Venus-Plutón 2025 no pide calma: pide autenticidad. Si algo resiste el fuego, se fortalece. Si no, se transforma en otra cosa.