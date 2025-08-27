Astrología: estos 4 signos sienten más la oposición Venus-Plutón

Preguntas frecuentes

¿Qué signos sienten más la oposición Venus-Plutón?

Leo, Acuario, Escorpio y Tauro.

¿Qué significa este tránsito para el amor?

Que salen a la luz tensiones, pasiones y verdades ocultas. Es momento de redefinir vínculos.

¿Cómo atravesarlo?

Con diálogo honesto y sin miedo a soltar lo que ya no resuena.

La intensidad como prueba

La oposición Venus-Plutón 2025 no pide calma: pide autenticidad. Si algo resiste el fuego, se fortalece. Si no, se transforma en otra cosa.