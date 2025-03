Astrología: Llegó Mercurio Retrógrado y 5 Signos deberán reconstruirse desde cero

Mercurio retrógrado, los eclipses y el ingreso de Neptuno en Aries han activado una poderosa energía transformadora. Pero no, no es castigo ni fatalismo. Es una oportunidad para renacer. Un llamado a mirar de frente lo que molesta, incomoda o ya no tiene sentido. Porque para avanzar, muchas veces es necesario desarmarse por completo. Cinco signos zodiacales en particular sentirán esta temporada como un terremoto interior. Pero todo tiene un motivo.