Astrología los 4 signos que podrían cuestionarse el amor este fin de semana con Venus en tensión

Astrología: ¿Y si lo que sentís también es una ilusión?”

La presencia de Neptuno siempre invita a soñar... pero también puede anestesiar la realidad. Por eso, con esta cuadratura, no es raro que aparezcan las confusiones emocionales. ¿Lo extraño porque lo amo, o porque me siento sola? ¿Esto que me da mi pareja me sostiene o me apaga?