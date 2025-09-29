Astrología: Los 4 signos que se van a encontrar con un golpazo de realidad con Marte en Escorpio

Si es por verdad, algo va a tener que cambiar. En pareja, el tránsito invita a abrir puertas cerradas: fantasías, miedos, inseguridades.

¿Se habla? Sí, pero sin acusar. “Me pasa esto, ¿qué hacemos con esto?” Puede doler. También puede sanar. A veces la relación no necesita más salidas, necesita más sinceridad.

Lo intenso no es enemigo: es maestro

Con Marte en Escorpio, la emoción busca canal. Hacé deporte, bailá, escribí, gritá en un almohadón, date una ducha larga. El cuerpo procesa lo que la mente boicotea.

Si te ves con la mecha corta, avisá: “no es con vos, me está picando todo adentro”. Ponele humor, baja la exigencia. Lo importante es no dejar que el volcán explote sobre cualquiera.

En el laburo, este tránsito pide foco. Cero chismes, cero drama innecesario. Usá la intensidad para investigar, cerrar un proyecto, encarar ese tema que todos esquivan.

Marte en Escorpio te regala intuición afinada: vas a olfatear lo que no cierra y encontrar la tecla.

image Lo intenso asusta, pero también cura. Foto: Astrología, Marte en Escorpio.

¿Y si hablar claro salva la semana?

Una charla de veinte minutos puede liberar meses de tensión. La valentía de Marte en Escorpio no es gritar, es poner palabras a lo que duele.

Si el otro escucha, puente. Si se ofende, también aprendés. En cualquier caso, dejás de pelearte con tu eco interno. De eso se trata: de aliarte con vos.

En sexualidad, la energía está alta. Cuidá los límites, los tuyos y los de la otra persona. La intensidad puede ser preciosa si está cuidada.

No seas cruel, tampoco te mientas. Si no querés, no querés. Si querés, pedilo bien. La honestidad también es erotismo.

No todo lo profundo es oscuro

A veces asociamos Escorpio con drama.

Y sí, hay sombra.

Pero Marte en Escorpio también es cicatriz que cierra, abrazo que perdona, mirada que entiende.

Quizás hoy te encuentres diciéndote: “ya está, me perdono”.

Tal vez no haya fuegos artificiales, pero hay calma.

Esa calma que llega cuando la verdad se dice sin romperlo todo.

Los signos más movilizados

Escorpio: potencia máxima; canalizá, no explotes.

Leo: orgullo sensible; pedí lo que necesitás sin herir.

Cáncer: emoción a flor; arte, terapia o charla íntima.

Virgo: soltá el control un rato y escuchá el cuerpo.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto se siente Marte en Escorpio?

Durante todo el tránsito y con picos al inicio; la intensidad baja si se canaliza.

¿Conviene escribir antes de hablar?

Sí. Bajar a papel ordena y evita decir de más. Después, conversá sin culpas.