En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Astrología
Marte
HORÓSCOPO

Astrología: Los 4 signos que se van a encontrar con un golpazo de realidad con Marte en Escorpio

Marte en Escorpio sube la temperatura emocional: deseo, celos, valentía. Lo pendiente pide voz. ¿Te animás a decirlo?

Marte en Escorpio: cuando la verdad encuentra su voz. Foto: Internet

Marte en Escorpio: cuando la verdad encuentra su voz. Foto: Internet, astrología.

Hay días en los que el cuerpo te habla más que la cabeza. Se te acelera el pulso, tenés sueños raros, el mensaje que borraste vuelve a escribirse solo. Marte en Escorpio es esa fiebre honesta que no se cura con ibuprofeno: o lo decís, o te lo decís. Escorpio no soporta la pose.

Leé también Astrología: los 3 signos que tendrán un golpe de suerte económica antes de octubre
astrologia: los 3 signos que tendran un golpe de suerte economica antes de octubre

Y Marte en Escorpio es el planeta de la acción metido en una cueva luminosa: todo lo que esquivaste aparece con brillo propio. Pueden emerger celos, sí, pero también coraje para preguntar sin vueltas: ¿qué queremos?, ¿qué nos pasa?, ¿dónde está la chispa? No es bardo por deporte; es limpiar heridas con agua fuerte.

¿Y si el deseo también es una brújula?

Deseo no es capricho. Es dirección. Bajo Marte en Escorpio, el deseo se vuelve una linterna. Te muestra lo que te enciende y lo que ya no.

Capaz te sorprende una atracción que no esperabas, o vuelve un fuego conocido. Antes de asustarte, respiralo. Preguntate si querés eso por costumbre o por verdad.

Si es por verdad, algo va a tener que cambiar. En pareja, el tránsito invita a abrir puertas cerradas: fantasías, miedos, inseguridades.

¿Se habla? Sí, pero sin acusar. “Me pasa esto, ¿qué hacemos con esto?” Puede doler. También puede sanar. A veces la relación no necesita más salidas, necesita más sinceridad.

Lo intenso no es enemigo: es maestro

Con Marte en Escorpio, la emoción busca canal. Hacé deporte, bailá, escribí, gritá en un almohadón, date una ducha larga. El cuerpo procesa lo que la mente boicotea.

Si te ves con la mecha corta, avisá: “no es con vos, me está picando todo adentro”. Ponele humor, baja la exigencia. Lo importante es no dejar que el volcán explote sobre cualquiera.

En el laburo, este tránsito pide foco. Cero chismes, cero drama innecesario. Usá la intensidad para investigar, cerrar un proyecto, encarar ese tema que todos esquivan.

Marte en Escorpio te regala intuición afinada: vas a olfatear lo que no cierra y encontrar la tecla.

image
Lo intenso asusta, pero tambi&eacute;n cura. Foto: Astrolog&iacute;a, Marte en Escorpio.

Lo intenso asusta, pero también cura. Foto: Astrología, Marte en Escorpio.

¿Y si hablar claro salva la semana?

Una charla de veinte minutos puede liberar meses de tensión. La valentía de Marte en Escorpio no es gritar, es poner palabras a lo que duele.

Si el otro escucha, puente. Si se ofende, también aprendés. En cualquier caso, dejás de pelearte con tu eco interno. De eso se trata: de aliarte con vos.

En sexualidad, la energía está alta. Cuidá los límites, los tuyos y los de la otra persona. La intensidad puede ser preciosa si está cuidada.

No seas cruel, tampoco te mientas. Si no querés, no querés. Si querés, pedilo bien. La honestidad también es erotismo.

No todo lo profundo es oscuro

A veces asociamos Escorpio con drama.

Y sí, hay sombra.

Pero Marte en Escorpio también es cicatriz que cierra, abrazo que perdona, mirada que entiende.

Quizás hoy te encuentres diciéndote: “ya está, me perdono”.

Tal vez no haya fuegos artificiales, pero hay calma.

Esa calma que llega cuando la verdad se dice sin romperlo todo.

Los signos más movilizados

  • Escorpio: potencia máxima; canalizá, no explotes.

  • Leo: orgullo sensible; pedí lo que necesitás sin herir.

  • Cáncer: emoción a flor; arte, terapia o charla íntima.

  • Virgo: soltá el control un rato y escuchá el cuerpo.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto se siente Marte en Escorpio?

Durante todo el tránsito y con picos al inicio; la intensidad baja si se canaliza.

¿Conviene escribir antes de hablar?

Sí. Bajar a papel ordena y evita decir de más. Después, conversá sin culpas.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Astrología Marte Escorpio
Notas relacionadas
Horóscopo: quiénes recibirán una propuesta laboral inesperada antes de fin de mes
Astrología: 4 signos que vivirán un giro de destino en los últimos días de septiembre
Astrología: 5 signos de que van a tener grandes revelaciones con Mercurio cazimi en Virgo + eclipse solar

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar