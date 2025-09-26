Netflix: Diego Peretti, Joaquín Furriel y Cazzu arrasan con el estreno de una nueva película argentina.

En vivo Radio La Red
CINE NACIONAL

La película argentina "Risa" en Netflix reúne a Diego Peretti, Joaquín Furriel y Cazzu en un relato que promete ser furor en la plataforma de streaming.

La nueva producción argentina de Netflix ya despertó expectativas incluso antes de confirmar su fecha de estreno. Se trata de "Risa", una película protagonizada por Diego Peretti, Joaquín Furriel, Cazzu, con la presentación de Elena Romero, dirigida por Juan Cabral. En este film, lo sobrenatural es una herramienta para abordar la pérdida, la memoria y la posibilidad de reencontrarse con quienes ya no están.

De qué trata "Risa" en Netflix

La trama comienza con un hecho trágico: una niña de 10 años pierde a su padre en un incendio en Tierra del Fuego. Con los años, ya adolescente, encuentra una cabina telefónica especial. Este objeto mágico le permite comunicarse con los muertos que aún tienen asuntos sin resolver en el mundo de los vivos.

La joven sueña con hablar una vez más con su papá, pero antes deberá ayudar a otras personas a cerrar sus propias historias. Solo cuando esas cuentas pendientes se resuelvan, podrá pedir su propia despedida.

Risa se presenta como una reflexión sobre el duelo, la importancia de la memoria y la esperanza que surge incluso en medio del dolor. El guion utiliza elementos fantásticos que funcionan como metáforas de heridas emocionales no resueltas, invitando al espectador a reconocerse en esas segundas oportunidades imaginarias.

Diego Peretti, Joaquín Furriel y Cazzu.jpg

El elenco con Diego Peretti, Joaquín Furriel, Cazzu

Uno de los mayores atractivos de la película es su reparto. Diego Peretti y Joaquín Furriel aportan trayectoria y solidez a los personajes que rodean a la protagonista. Sus interpretaciones prometen transmitir la intensidad emocional que requiere una historia donde cada gesto pesa tanto como las palabras.

El gran desafío lo asume Cazzu. Reconocida por su carrera musical dentro del trap, la artista se lanza a la actuación con un rol completamente distinto a lo que el público conoce de ella. Su participación no solo genera curiosidad, sino también expectativa por ver cómo traslada su capacidad expresiva al cine. El elenco se completa con la actriz Elena Romero.

Cazzu en Netflix.jpg

Tierra del Fuego como escenario narrativo

La elección de Tierra del Fuego como lugar central de la película no es casual. Sus paisajes fríos, solitarios y cargados de naturaleza salvaje se convierten en un espejo del estado emocional de los personajes. La inmensidad del entorno refleja tanto el dolor como la esperanza, y aporta un marco visual imponente que amplifica el sentido poético del relato.

La dirección de Juan Cabral promete un equilibrio delicado: lo mágico convive con lo cotidiano sin romper el verosímil. El realismo mágico se presenta como un puente hacia la emoción y no como un escape a lo surrealista.

Diego Peretti, Joaquín Furriel y Cazzu Netflix 2

Cuándo se estrena la película "Risa" en Netflix

Netflix confirmó que Risa se estrenará en 2025, aunque todavía no comunicó la fecha exacta. La película forma parte de la estrategia de la plataforma para fortalecer las producciones locales, donde se destacan los estrenos de "Lo dejamos acá" (protagonizada por Ricardo Darín y Diego Peretti), "El último gigante" (dirigida y escrita por Marcos Carnevale), "Parque Lezama" (escrita y dirigida por Juan José Campanella), "27 noches" (dirigida por Daniel Hendler y protagonizada por Marilú Marini, Carla Peterson y el propio Hendler), "La mujer de la fila" (con Natalia Oreiro, Alberto Ammann y Amparo Noguera) y "Miss Carbón" (protagonizada por Lux Pascal y Paco León).

El proyecto se suma a otros títulos recientes como En el barro, División Palermo 2, El Eternauta, Envidiosa y Atrapados, lo que reafirma el interés de Netflix en mostrar historias argentinas con proyección internacional.

En el barro Netflix 1

Con un guion que combina emoción, magia y realismo, un reparto de primer nivel y escenarios imponentes, Risa ya se perfila como una de las películas argentinas más esperadas del año.

