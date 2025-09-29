En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
AUH
Previsional

ANSES paga un plus de $44.000 en octubre: quiénes lo cobran y cómo saber si te corresponde

En octubre 2025, la ANSES pagará automáticamente $44.230 a titulares de AUH con hijos de hasta 3 años y a embarazadas con AUE. Lo que hay que saber sobre el beneficio.

ANSES confirmó que en octubre 2025 los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 3 años y las mujeres embarazadas que cobran la Asignación por Embarazo (AUE) recibirán un Complemento Leche de $44.230.

Este refuerzo busca garantizar la alimentación básica de la primera infancia y acompañar a las familias en los primeros años de vida de los niños, un período clave para el desarrollo físico y cognitivo.

Qué es el Complemento Leche y por qué se otorga

El Complemento Leche forma parte del Plan 1000 Días, un programa nacional orientado a la protección de la salud de mujeres embarazadas y niños menores de tres años. Su objetivo principal es garantizar el acceso a leche y alimentos esenciales, promoviendo la correcta nutrición y un crecimiento saludable en los primeros años.

En octubre de 2025, este beneficio experimentó un aumento del 1,9%, siguiendo la movilidad de la AUH y AUE, en línea con la inflación y la actualización de todas las prestaciones sociales y previsionales.

El programa tiene varias ventajas:

  • Es automático: no requiere inscripción ni presentación de documentación adicional.

  • Se acredita en la misma cuenta bancaria donde se deposita la AUH o la AUE.

  • Se combina con otros beneficios, como la Tarjeta Alimentar, aumentando el ingreso familiar total.

Quiénes reciben el Complemento Leche en octubre

El plus de $44.230 se paga a dos grupos específicos:

  • Titulares de la AUH con hijos de hasta 3 años.

  • Titulares de la AUE, es decir, mujeres embarazadas que cumplen con los requisitos del programa.

En ambos casos, el depósito se realiza automáticamente, sin necesidad de iniciar ningún trámite en ANSES. Esto facilita que las familias puedan contar con el dinero de manera inmediata y planificar su economía mensual.

Cómo verificar si cobrás el Complemento Leche

Para corroborar si el plus fue acreditado correctamente, los beneficiarios pueden seguir estos pasos:

  • Ingresar a Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

  • Seleccionar la opción “Hijos”.

  • Consultar las asignaciones vigentes y los montos acreditados, incluyendo la AUH, AUE y el Complemento Leche.

Este sistema permite que cada familia tenga transparencia total sobre sus ingresos y evite confusiones sobre los pagos mensuales.

AUH y AUE: los montos actualizados en octubre 2025

Además del Complemento Leche, la ANSES confirmó la actualización de las asignaciones familiares:

AUH general

  • Monto bruto por hijo: $117.250,96

  • Pago mensual (80%): $93.800,77

  • Retención (20%): $23.450,19, que se cobra una vez al año tras presentar la Libreta AUH.

AUH por hijo con discapacidad

  • Monto total: $402.831,11

  • Pago mensual (80%): $322.264,88

  • Retención (20%): $80.566,22

Asignación por Embarazo (AUE)

  • Monto neto: $93.800,77 (igual que la AUH general, tras retención del 20%)

El aumento del 1,9% en octubre permite que las familias vean un incremento en sus ingresos, ayudando a enfrentar los gastos de primera necesidad y la inflación creciente.

Cómo combinan AUH, AUE y Complemento Leche

El Complemento Leche se acredita junto con la AUH o la AUE, aumentando el ingreso total de las familias de manera significativa. A modo de ejemplo:

Familias con 1 hijo menor de 3 años

  • AUH: $93.800,77

  • Complemento Leche: $44.230

  • Total: $138.030,77

Familias con 2 hijos menores de 3 años

  • AUH: $187.601,54

  • Complemento Leche: $88.460

  • Total: $276.061,54

Familias con 3 hijos menores de 3 años

  • AUH: $281.402,31

  • Complemento Leche: $132.690

  • Total: $414.092,31

Si a estos montos se suma la Tarjeta Alimentar, que en octubre paga hasta $108.062 por hogares con tres hijos, una familia con tres hijos menores de 3 años podría recibir más de $500.000 mensuales.

Beneficios adicionales y compatibilidad con otros programas

El Complemento Leche no afecta otros beneficios de ANSES:

  • Tarjeta Alimentar: depósito automático según cantidad de hijos.

  • AUH con Libreta presentada: permite cobrar el 20% retenido del año anterior.

  • Bonos extraordinarios: en caso de existir, se suman sin afectar el pago del Complemento.

