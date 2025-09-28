En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Florencio Varela
Pequeño J
Horror

Triple crimen en Florencio Varela: detuvieron a Ariel Giménez, acusado de enterrar a las víctimas

Ariel Giménez fue detenido en las últimas horas acusado de haber participado en el triple femicidio de Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez. Los investigadores creen que colaboró en el entierro de los cuerpos en una zona descampada de Florencio Varela.

Triple crimen en Florencio Varela: detuvieron a Ariel Giménez

Triple crimen en Florencio Varela: detuvieron a Ariel Giménez, acusado de enterrar a a las víctimas

La DDI de La Matanza detuvo a Ariel Giménez, un argentino de 29 años señalado como parte de la banda narco de “Pequeño J”. Según la investigación, fue contratado para cavar el pozo donde enterraron los cuerpos de Morena Verdi (20), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15). Ya son seis los detenidos por el caso, mientras sigue la búsqueda internacional del líder.

Leé también Agredieron a Robertito Funes Ugarte en la marcha por el triple femicidio de Florencio Varela: su descargo
Agredieron a Robertito Funes Ugarte en la marcha por el triple femicidio de Florencio Varela: su descargo

Un nuevo arresto en la causa

La investigación por el triple femicidio de Florencio Varela sumó en las últimas horas un nuevo capítulo con la detención de Ariel Giménez, un joven argentino de 29 años acusado de haber participado en la etapa posterior al crimen: cavar el pozo donde fueron enterrados los cuerpos de las víctimas.

Giménez fue arrestado este sábado por la DDI de La Matanza cuando regresaba a su vivienda en el mismo distrito. Se trata de la misma casa que había sido allanada el viernes por la noche en el marco de los operativos para dar con “Pequeño J”, el narco peruano señalado como autor intelectual de los asesinatos.

La pista de la pala y el parlante

El operativo se concretó a partir del testimonio de un chofer de aplicación, que declaró haber trasladado a un hombre con una pala y un parlante desde la vivienda de la calle Chañar 702 —donde fueron asesinadas Morena, Brenda y Lara— hasta el domicilio allanado en Varela.

Ese hombre resultó ser Ariel Giménez. Aunque en el allanamiento inicial no fue encontrado, en la vivienda sí apareció el parlante, mientras que la pala fue hallada en la casa de una vecina, quien dijo que el acusado se la había dejado porque tenía “un trabajo pendiente” que nunca concretó.

Ambos elementos fueron incorporados a la causa como pruebas clave, ya que los investigadores creen que la pala se usó para cavar el pozo donde enterraron los cuerpos y que la música a volumen extremo formó parte del encubrimiento del crimen.

Captura internacional: así Interpol busca a Pequeño J y Ozorio por el triple crimen de Florencio Varela

Seis detenidos y una red narco

Con el arresto de Giménez, ya son seis los detenidos en la investigación. El día anterior había sido capturado en Bolivia Lázaro Víctor Sotacuro, un ciudadano peruano con DNI argentino, acusado de haber actuado como conductor de apoyo en la camioneta que trasladó a las víctimas.

Los otros cuatro detenidos son:

  • Magalí Celeste González Guerrero (28)

  • Miguel Ángel Villanueva Silva (25)

  • Daniela Iara Ibarra (19)

  • Maximiliano Andrés Parra (18)

De acuerdo con la acusación, ellos fueron quienes golpearon y atacaron con armas blancas a las tres jóvenes con la clara intención de matarlas.

La caza de “Pequeño J”

Mientras tanto, la Justicia argentina y la Policía Internacional siguen tras los pasos de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, un narco peruano de apenas 20 años nacido en el departamento de La Libertad, a 600 kilómetros de Lima.

Fuentes de la investigación confirmaron que Valverde intentó abandonar el país, por lo que se decidió difundir su identidad y su rostro públicamente. En paralelo, Interpol emitió una notificación roja, en la que lo describe como el autor intelectual del triple femicidio y solicita su localización inmediata con fines de extradición.

El documento de Interpol sostiene que Valverde, junto a un grupo indeterminado de cómplices, actuó “con división de roles, de común acuerdo y con claras intenciones de causar la muerte”, aplicando múltiples golpes y cortes con armas blancas sobre las víctimas.

La mano derecha también está prófuga

El otro hombre clave en la estructura criminal es Matías Agustín Ozorio (28), argentino, señalado como la mano derecha de “Pequeño J”. También pesa sobre él un pedido de captura nacional e internacional bajo la misma calificación legal que a Valverde: homicidio agravado por concurso premeditado, ensañamiento, alevosía y violencia de género en tres hechos.

por-el-triple-crimen-de-florencio-varela-hay-cuatro-detenidos-foto-policia-de-la-provincia-de-buenos-aires-UBI5EID7TJEYROROKERPKLH3CA (1)
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Florencio Varela Pequeño J Crimen
Notas relacionadas
Triple crimen de Florencio Varela: cuál habría sido el rol del quinto detenido
Captura internacional: así Interpol busca a Pequeño J y Ozorio por el triple crimen de Florencio Varela
El profundo dolor de Mirtha Legrand por el triple femicidio en Florencio Varela: "Un horror"

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar