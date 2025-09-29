Deporte extremo: la inesperada actividad que Colapinto compartió con el hijo de Briatore

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

El próximo desafío del argentino será el domingo 5 de octubre, cuando vuelva a subirse al auto en el Gran Premio de Singapur, que se disputa en el icónico circuito callejero de Marina Bay, uno de los escenarios más exigentes física y mentalmente del calendario.

La expectativa es alta no solo por la importancia del trazado, sino porque Colapinto llega con sed de revancha tras lo ocurrido en Bakú, donde terminó 19° luego de un fin de semana complicado en términos de ritmo y estrategia.

Como hasta ahora no logró sumar puntos en la temporada, Singapur aparece como una oportunidad clave para intentar meterse en el top 10 y aportar unidades a Alpine, que se encuentra en el último lugar del campeonato de constructores. Actualmente, el equipo solo logró sumar gracias a Pierre Gasly, por lo que cualquier aporte del argentino sería vital para el balance anual.

Qué significa este vínculo con la familia Briatore

Si bien la escena del jet-ski puede parecer solo un momento recreativo, en el mundo de la Fórmula 1 todo tiene lectura política. Que Colapinto comparta actividades con Falco Briatore no solo habla de un buen clima interno, sino que puede leerse como una señal de respaldo del entorno de Flavio Briatore, uno de los hombres más influyentes del paddock.

Briatore, recordado por su pasado en Renault y su rol en los títulos de Michael Schumacher y Fernando Alonso, regresó recientemente a la estructura como asesor. Su opinión tiene peso, y en ese contexto, cualquier acercamiento con Colapinto puede ser significativo para su futuro.