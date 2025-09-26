En vivo Radio La Red
Astrología
Virgo
HORÓSCOPO

Astrología: 5 signos de que van a tener grandes revelaciones con Mercurio cazimi en Virgo + eclipse solar

Con el tránsito de Mercurio cazimi en Virgo y el eclipse solar en juego en la astrología, cinco signos cerrarán el mes con revelaciones poderosas.

Mercurio cazimi en Virgo: la verdad entra como rayo en lo cotidiano. Foto: Astrología

Mercurio cazimi en Virgo: la verdad entra como rayo en lo cotidiano. Foto: Astrología, Internet.

Estamos en un momento celestial que no hace “suavecitos”: Mercurio cazimi en Virgo + el eclipse solar del 21 de septiembre combinan para traer luces súbitas. Revelaciones, rupturas de velo, verdades que no se pueden ignorar.

Mercurio cazimi ocurre cuando el planeta se alinea justo con el Sol: amplifica pensamiento, palabra, claridad. En Virgo, esa luz es quirúrgica. Nos atraviesa, nos limpia, nos obliga a ver lo que está desenfocado. Sumale el eclipse solar —ese momento donde algo viejo se ve obligado a morir para que algo nuevo nazca— y tenés un combo que no es para flojos de espíritu.

Ya no alcanza con disimular lo que sabés que sos o lo que necesitás sentir: estas últimas semanas del mes pueden traer epifanías que te cambian algo adentro.

Astrología: Hablar claro también es un acto de amor propio

Cuando la revelación llega, ya no sirve guardarse. Puede que te debatás entre seguir ocultando o expresarte con vulnerabilidad. Si elegís decir lo que sentís, aunque tiemble la voz, estarás haciendo un acto de coherencia.

También puede venir la confesión que tanto necesitás, la carta que no enviaste, el mensaje que no dijiste. Con Mercurio cazimi en Virgo, el lenguaje se pule: menos florituras, más verdad. No necesariamente será suave, pero será necesario.

image
En el eclipse solar, lo oculto se obliga a salir a luz. Foto: Astrología, internet.

En el eclipse solar, lo oculto se obliga a salir a luz. Foto: Astrología, internet.

Lo cotidiano se sacude con insights

  • Mensajes que te sacuden emocionalmente.

  • Momentos de silencio donde algo empieza a tener sentido.

  • Discusiones que parecen tener más fondo del que imaginabas.

  • Sueños que te dejan pistas sobre lo que no estás viendo de día.

  • Un impulso creativo: escribir, dibujar, comunicar algo que venías guardando.

Lo que se revela no siempre es drama

Puede haber revelaciones suaves: una idea que vuelve, una pasión que despierta, el coraje de admitir lo que ya sabías. Y aunque algunas sean incómodas, no vienen a destruirte, vienen a alinearte.

Lista de signos que cierran el mes con revelaciones importantes

  • Virgo: tu interior se ilumina, claro lo que debés liberar o potenciar.

  • Géminis: secretos de vínculos, lo que no veías de otro te salta a la cara.

  • Acuario: visiones sobre tu lugar en comunidad o proyectos que nacen.

  • Piscis: lo espiritual y emocional colisiona con lo tangible.

  • Leo: revelas algo que tenías guardado, reivindicás tu voz ante otros.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué es Mercurio cazimi y por qué revela tanto?

Es cuando Mercurio se alinea exactamente con el Sol: potencia comunicación, entendimiento interior, conciencia. En Virgo, esa luz se afila.

¿Este tránsito puede generar crisis o rupturas?

Sí, especialmente en aquello que está sostenido por mentiras, omisiones o incongruencias: la revelación puede precipitar cambios.

¿Cómo aprovechar esta energía reveladora sin sucumbir al drama?

Mantener el centro: que no te arrastre el ruido emocional. Anotar lo que aparece, meditar, respirar antes de hablar, confiar en que lo que se ve ahora tiene un propósito de liberación.

