"Me dejaron sin nada y llegué a tocar fondo": el actor que hizo una dura revelación sobre sus separaciones

También habló de su segunda pareja, Paula Cancio, madre de su hija menor. A diferencia de la primera ruptura, el actor reconoció una deuda personal con ella: “Le adeudo bastante porque no pude darle ni a ella ni a mi hija lo mismo que pude proveer a mis otras hijas”.

El quiebre llegó de la forma más dolorosa. “El desamor se instaló en la pareja cuando ella me dijo que ya no me amaba”, relató. Esa frase lo sumergió en una depresión profunda: “Pasé un momento bravo, bravo, bravo. Tuve un año con una depre grande, lloraba todo”, confesó.

A pesar del dolor, la difícil situación económica los obligó a seguir conviviendo bajo el mismo techo. “No podíamos pagar dos alquileres”, explicó. Sin embargo, destacó que lograron mantener el respeto y el cariño: “Fue una prueba muy bella. Nuestra hija nunca vio faltas de respeto, ni gritos ni peleas. Solo sufrió el dolor de que papá se fue de casa”.

¿De qué trata Mi querido presidente, la obra que protagoniza Miguel Ángel Solá?

Mi querido presidente es una comedia teatral que marca el regreso de Miguel Ángel Solá a los escenarios porteños, acompañado por Maxi de la Cruz, en el Teatro Apolo de Buenos Aires. La obra, escrita por Mathieu Delaporte y Alexandre de la Patelliere y dirigida por Max Otranto, combina humor, reflexión y situaciones absurdas para explorar las inseguridades humanas y la relación de poder entre sus personajes.

La trama se centra en un presidente recién asumido que, durante su discurso inaugural, sufre una picazón insoportable en la nariz. Desesperado por no perder la compostura frente a la nación, recurre a un psiquiatra, interpretado por Solá, para resolver su problema en apenas una hora. Lo que comienza como una simple consulta se transforma en un duelo de egos y tensiones entre ambos personajes, dando lugar a situaciones cómicas y reflexivas sobre orgullo, poder y vulnerabilidad.

Con una escenografía minimalista, ritmo ágil y un elenco que despliega química y comicidad, la obra ha sido bien recibida por el público y la crítica, consolidando a Solá como una de las figuras más versátiles del teatro argentino.