Astrología: Los 5 signos más afectados por Marte que se despide de Virgo

Marte se va… pero deja huella

Este tránsito termina mañana, cuando Marte entre en Libra. Pero este lunes es perfecto para hacer una última limpieza emocional: sacar de tu vida lo que ya no suma, sin enroscarte demasiado.

Poné foco en lo práctico, sí, pero no te olvides de preguntarte cómo estás. Porque el apuro no tapa el deseo, y muchas veces lo que te duele es no haberte escuchado antes.

