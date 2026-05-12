Flor Peña cruzó con todo a Luis Ventura tras su polémico comentario: "¡Que me pida disculpas!"

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"Para mí había sido una pavada, un chiste que hice en el streaming, nunca imaginé que se iba a convertir en debate nacional. Creo que es un premio que merece la industria. Podemos debatir, no estar de acuerdo conmigo, llevo 40 años en la industria, claro que puedo opinar porque he pasado por todas las etapas. Si no me gano premios, igual sigo siendo yo y mi talento sigue siendo el mismo", comenzó la actriz.

"Ahora, lo de Ventura no se lo pueden dejar pasar. Lo que dijo Luis Ventura es una falta de respeto absoluta", aseguró la artista. Y apuntó: "Ventura fue el tipo que agarró mi video y lo quiso comprar. Que me pida disculpas pero no por mí, porque un tipo de los medios no puede mandar jamás a una actriz a hacer videos porno".

"Ese video a mi me dio muchísimo dolor y fue algo muy duro para mí exponiendo mi intimidad y que este señor diga abiertamente que vaya a hacer videos porno me parece una falta de respeto y no me lo merezco", indicó con mucho enojo Florencia Peña sobre lo expuesto por Ventura.

"Primero que pida disculpas y después yo me tomo un café con todo el mundo, soy cero rencorosa, pero esto no se puede dejar pasar. ¿Cómo va a mandar a una mujer a hacer videos porno? ¿Está loco? ¿Qué es esto? El que maneja los premios en la Argentina me tiene que mandar a hacer videos porno, ¿de verdad?", cerró furiosa.

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Florencia Peña bancó a Marley y castigó fuerte a Santiago del Moro

Florencia Peña despertó polémica al cuestionar a los Premios Martín Fierro en la previa al evento y marcar su postura en desacuerdo que su amigo Marley no esté ternado a mejor conductor.

"Siempre ganan los mismos, me parece aburrido. Me parece que el Martín Fierro eran los nuestros. Martín Fierro eran los que nosotros íbamos y era lleno de actores y de actrices y te daba nervio porque no sabías quién lo iba a ganar realmente. Ahora siento que se lo reparten entre los canales", criticó la actriz.

Consultada sobre las chances de Santiago del Moro de ganar la estatuilla, Flor Peña respondió sin vueltas en unota que se vio en Intrusos: "Sí, no sé. La verdad que se lo merecen varios, pero digo el Martín Fierro dejó de tener esa épica, esa cosa que tenía en mi época. Antes eran, a lo sumo tenías cuatro personas. Antes sentías que de verdad te lo merecías, que si estabas ahí era porque habías hecho algo bien. Ahora estás ahí para juntar gente para que vayan muchos famosos".

La actriz también se refirió al vínculo entre Marley y Santiago del Moro en las transmisiones y fue dura con el conductor de Gran Hermano: "Marley no, pero Santiago no lo trata muy bien a Marley, es verdad. Yo lo percibí bastante, sí. Como que no le da bola cuando están en vivo como que está ahí él y no lo saluda. No sé qué pica tiene él".

"Son muy distintos. Marley es una persona extrovertida, graciosa. Del Moro no sabemos quién es. Es muy impenetrable. Yo las veces que lo he visto es como alguien muy lejano, marley es cercano", cerró filosa la actriz.