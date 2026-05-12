Brote de hantavirus: qué es el "día cero" que activó España tras los contagios en el crucero

La decisión convirtió a España en el principal centro europeo de seguimiento del brote y marcó el inicio de una operación sanitaria inédita para contener la posible propagación de la variante Andes del hantavirus, una de las pocas cepas conocidas con antecedentes de transmisión entre humanos.

dia cero hantavirus Personal sanitario español, con la ropa adecuada para el control en el barco con hantavirus. (foto: Gentileza La Vanguardia)

El caso que encendió todas las alarmas: un español dio positivo y fue aislado en una unidad de alto riesgo

La tensión aumentó en las últimas horas luego de que las autoridades sanitarias confirmaran el positivo de uno de los pasajeros españoles que permanecían en cuarentena. El hombre comenzó a presentar febrícula y síntomas respiratorios leves, por lo que fue trasladado a una Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN), preparada para enfermedades infecciosas de máxima vigilancia.

Aunque el paciente se encuentra estable, el caso modificó parte del esquema de control sanitario previsto inicialmente. La cuarentena, que ya era de 42 días, podría extenderse todavía más para algunos contactos estrechos debido a la aparición de nuevos positivos en otros países europeos.

Los expertos españoles reconocen que el período de observación es excepcionalmente largo, pero sostienen que responde al comportamiento incierto de la variante detectada a bordo del crucero.

Más de 20 nacionalidades y escalas remotas: por qué el brote se volvió un problema mundial

El MV Hondius se transformó en un desafío epidemiológico global porque transportaba pasajeros de más de 20 nacionalidades distintas y había realizado escalas en lugares remotos antes de detectarse oficialmente el brote. Uno de los puntos que más preocupa a la Organización Mundial de la Salud (OMS) es la isla de Santa Elena, donde varios pasajeros desembarcaron antes de que comenzaran las evacuaciones y cuarentenas.

Esa situación obligó a activar sistemas de rastreo y vigilancia en múltiples continentes. Países europeos, Canadá, Australia, Turquía y Sudáfrica comenzaron a monitorear pasajeros y contactos estrechos, mientras las autoridades intentan reconstruir todos los movimientos realizados durante el viaje.

La OMS considera que el caso del Hondius es uno de los operativos sanitarios internacionales más complejos desde la pandemia de COVID-19 debido a la dispersión geográfica de los viajeros y al temor por posibles contagios secundarios. Aunque advirtió que el caso no se parece ni remotamente a lo sucedido en 2020. Los contagios son más ocasionales -aunque puedan darse entre personas por la variedad "andina"- y no tan fácilmente transmisibles. El riesgo está porque no hay vacuna y solo tratamientos de sostén para ayudar al enfermo a superar el problema.

Cómo fue el desembarco secreto que mantuvo al mundo mirando a Tenerife

El operativo de evacuación desarrollado en Tenerife fue seguido minuto a minuto por autoridades sanitarias de distintos países. Los pasajeros fueron desembarcados en pequeños grupos mediante lanchas especiales y trasladados directamente hacia aviones medicalizados o vuelos de repatriación.

España aceptó el pedido de la OMS para coordinar el procedimiento y mantuvo aislados a los ciudadanos españoles en territorio nacional mientras el resto de los viajeros fue enviado a sus países bajo protocolos específicos. El puerto de Granadilla permaneció parcialmente cerrado y luego fue sometido a tareas de desinfección integral.

La escena de pasajeros protegidos con equipos sanitarios, ambulancias militares y vuelos especiales convirtió al Hondius en una crisis sanitaria de alcance global.

dia cero 2 hantavirus El barco con el hantavirus. El 10 de mayo, el día cero para sanidad español y la cuarentena. (Foto: Gentileza ABC)

El temor que nadie quiere decir en voz alta: que aparezcan nuevos contagios fuera del barco

Aunque las autoridades europeas insisten en que el riesgo para la población general sigue siendo bajo, los epidemiólogos reconocen que todavía existe incertidumbre sobre cuántos contagios podrían detectarse en los próximos días. Francia ya confirmó un caso positivo en una pasajera evacuada y otros países mantienen bajo vigilancia a decenas de personas.

La preocupación principal pasa ahora por los pasajeros que abandonaron el barco antes de que se identificara oficialmente el brote y que pudieron haber viajado sin restricciones durante varios días.

Mientras tanto, España continúa contando los días desde aquel 10 de mayo que Sanidad bautizó como el inicio oficial de una cuarentena sin precedentes para el país. Los "aislados en Madrid" deberán armarse de paciencia. Solo el próximo 21 de junio, podrán considerarse como "liberados" de todo riesgo por el hantavirus.