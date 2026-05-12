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Jubilados de ANSES en mayo: cómo ahorrar hasta $25.000 con el sistema de reintegros

Se estableció el programa de beneficios para el sector pasivo durante el quinto mes del año. La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó la vigencia de las devoluciones automáticas en compras con tarjeta de débito, permitiendo que los jubilados de ANSES en mayo optimicen el rendimiento de sus haberes mensuales.

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Jubilados de ANSES en mayo: cómo ahorrar hasta $25.000 con el sistema de reintegros

Jubilados de ANSES en mayo: cómo ahorrar hasta $25.000 con el sistema de reintegros

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene activa la red federal de descuentos para acompañar el ingreso de los adultos mayores. Se informa que mediante el uso de la tarjeta de débito donde perciben su jubilación o pensión, los beneficiarios acceden a reintegros directos en farmacias, supermercados y comercios de cercanía adheridos al programa. Esta medida busca aliviar el peso de los gastos fijos en la economía doméstica.

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Este sistema que coordina la Administración Nacional de la Seguridad Social funciona de manera automática, acreditando el ahorro en la cuenta bancaria del titular. Se confirma que el beneficio es compatible con el cobro del haber mínimo y el bono extraordinario de mayo. Para los jubilados de ANSES en mayo, esta herramienta representa una transferencia indirecta de recursos que potencia el poder adquisitivo frente a la inflación estacional.

Se establece que la transparencia en el uso de estos beneficios es fundamental para maximizar el ahorro. La Administración Nacional de la Seguridad Social promueve el consumo en los días de promoción específica, permitiendo que los jubilados recuperen una porción del IVA y otros impuestos asociados a la canasta básica alimentaria y sanitaria. Se informa que no se requieren inscripciones previas para gozar de estos descuentos vigentes.

¿De cuánto es el reintegro y cómo se acredita el dinero?

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Jubilados de ANSES en mayo: cómo ahorrar hasta $25.000 con el sistema de reintegros

Se informa que la Administración Nacional de la Seguridad Social permite obtener devoluciones de entre el 10% y el 20% según el rubro y el comercio. El tope de reintegro mensual se sitúa en los $25.000, suma que se deposita automáticamente en la cuenta del jubilado dentro de las 72 horas hábiles posteriores a la realización de la compra con la tarjeta de débito vinculada a la seguridad social.

Se establece que para los jubilados de ANSES en mayo, el ahorro es acumulable por cada beneficio que perciba el titular. Si una persona cobra jubilación y pensión mínima, el sistema de la Administración Nacional de la Seguridad Social aplica el reintegro sobre ambas cuentas, facilitando una cobertura mayor en gastos de farmacia y productos de limpieza, rubros que cuentan con la mayor red de locales adheridos en todo el país.

¿Qué rubros y comercios participan del programa de ANSES?

Se confirma que los sectores con mayor adhesión son los supermercados, farmacias, ópticas y locales de indumentaria. Los jubilados de ANSES en mayo pueden consultar el listado completo de negocios en el portal oficial del organismo. Se informa que la mayoría de las cadenas nacionales participan del esquema, permitiendo que el descuento se aplique de forma federal en todas las provincias y municipios integrados al sistema de pagos.

Se establece que el programa de la Administración Nacional de la Seguridad Social busca incentivar la bancarización y la seguridad en las transacciones de los adultos mayores. Al evitar el uso de efectivo, los jubilados de ANSES en mayo no solo acceden a los reintegros de $25.000, sino que operan de forma más protegida. Se recomienda solicitar siempre el ticket de compra para verificar que el descuento se haya procesado correctamente por la entidad bancaria interviniente.

¿Cómo consultar los beneficios disponibles cerca de mi domicilio?

Se informa que el organismo previsional dispone de un mapa interactivo en su web oficial para que los beneficiarios ubiquen los comercios más cercanos.

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