Aumento y bono a jubilados de ANSES: cuánto cobran los adultos mayores en mayo

Se informa que la liquidación de la Administración Nacional de la Seguridad Social para mayo de 2026 unifica dos conceptos claros en el depósito bancario. El primero es el haber previsional contributivo que, tras el aumento mensual, se fija en $393.174. El segundo componente es el bono de $70.000, suma que se otorga de forma no remunerativa para apuntalar los ingresos de los sectores con haberes básicos.

Se establece que los jubilados encontrarán este valor total disponible el día asignado por su terminación de DNI. La Administración Nacional de la Seguridad Social realiza el pago de manera conjunta para facilitar la extracción de los fondos. Este ingreso de mayo de 2026 representa el compromiso del Estado de sostener un piso de ingresos que acompañe los últimos datos de inflación registrados por el INDEC.

¿Qué sucede con el bono proporcional para haberes medios?

Se confirma que la Administración Nacional de la Seguridad Social aplica una compensación técnica para quienes superan la jubilación mínima pero no alcanzan el tope unificado. En estos casos, se informa que el beneficiario recibirá un monto extra proporcional hasta completar los $463.174,10, asegurando que las escalas intermedias no queden excluidas de los refuerzos que otorga el organismo.

Se establece que este cálculo que realiza la Administración Nacional de la Seguridad Social es automático y no requiere trámites adicionales. Por el contrario, quienes ya perciban un haber básico superior al límite unificado no serán alcanzados por el refuerzo de mayo. Estos beneficiarios deben supervisar únicamente el impacto del incremento del 3,38% por movilidad mensual en su liquidación habitual a través de los canales digitales de ANSES.

¿Cuándo son las fechas de cobro para jubilados en mayo?

Se informa que la Administración Nacional de la Seguridad Social inició las acreditaciones de los haberes mínimos esta semana bajo el siguiente esquema:

DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo.

DNI terminados en 1: martes 12 de mayo.

DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo.

DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo.

DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo.

DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo.

DNI terminados en 6: martes 19 de mayo.

DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo.

DNI terminados en 8 y 9: jueves 21 de mayo.

¿Qué impacto tiene el aumento de ANSES en las pensiones?

Se establece que las Pensiones No Contributivas de la Administración Nacional de la Seguridad Social también reciben el ajuste del 3,38%, alcanzando un total unificado de $336.223 al sumar el bono correspondiente.