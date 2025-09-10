Astrología: Luna en Tauro en cuadratura con Plutón y su impacto en los signos

La cuadratura con Plutón puede sentirse como una incomodidad que no entendemos del todo: ganas de estabilidad mezcladas con una pulsión interna que pide cambio. Es como querer dormir en una cama cómoda mientras algo en la cabeza insiste en que hay que mudarse. Este aspecto nos empuja a revisar qué sostener y qué dejar ir. Y aunque duela, también puede abrir un camino de liberación.

image Lo que incomoda también abre puertas a lo nuevo. Foto: Astrología, internet.

Si te sentís más sensible, intenso o incluso un poco irritable, no es casualidad. La combinación de Luna en Tauro y Plutón nos enfrenta con lo que escondemos debajo de la alfombra. Puede ser una charla pendiente, un deseo negado o una emoción reprimida. Hoy el cielo nos muestra que lo que pesa demasiado ya no entra en el placard interno. Mejor sacarlo a la luz, aunque incomode, que seguir cargando con un bolso que no nos deja caminar.

Astrología: Cómo impacta en algunos signos

Acuario: la tensión puede sentirse en casa o en lo emocional. Prestá atención a lo que pedís y lo que das.

Escorpio: tu regente Plutón te empuja a cambios incómodos. No todo es batalla, aprendé a fluir.

Tauro: tu búsqueda de calma choca con verdades profundas. No niegues lo que ya pide transformación.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa una cuadratura entre la Luna y Plutón?

Es un aspecto que suele traer tensiones emocionales, luchas internas y necesidad de transformar lo que estaba reprimido.

¿A qué signos afecta más la cuadratura Luna-Plutón?

Principalmente a Tauro, Escorpio, Acuario y Leo, aunque todos podemos sentir la incomodidad emocional.