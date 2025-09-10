En vivo Radio La Red
Astrología: Luna en Tauro en cuadratura con Plutón y su impacto en los signos

La Luna en Tauro se enfrenta a Plutón y despierta tensiones emocionales en la astrología: calma afuera, intensidad adentro.

Luna en Tauro en cuadratura con Plutón: calma afuera

Luna en Tauro en cuadratura con Plutón: calma afuera, volcanes adentro.
Tauro busca sostener, Plutón transforma a los empujones. Y en el medio, estamos nosotros, tratando de entender si es momento de aferrarse o de soltar.

¿Y si lo que te mueve también te asusta?

La cuadratura puede traer conflictos internos: ganas de seguridad versus necesidad de cambio. Emociones que parecen dormidas pueden salir a la superficie como un rugido.

No todo lo que duele es destrucción: Plutón no viene a “arruinarte el día”. Viene a mostrar lo que ya no se sostiene. La incomodidad es señal de que algo pide renacer.

La cuadratura con Plutón puede sentirse como una incomodidad que no entendemos del todo: ganas de estabilidad mezcladas con una pulsión interna que pide cambio. Es como querer dormir en una cama cómoda mientras algo en la cabeza insiste en que hay que mudarse. Este aspecto nos empuja a revisar qué sostener y qué dejar ir. Y aunque duela, también puede abrir un camino de liberación.

Lo que incomoda tambi&eacute;n abre puertas a lo nuevo. Foto: Astrolog&iacute;a, internet.

Lo que incomoda también abre puertas a lo nuevo.

Si te sentís más sensible, intenso o incluso un poco irritable, no es casualidad. La combinación de Luna en Tauro y Plutón nos enfrenta con lo que escondemos debajo de la alfombra. Puede ser una charla pendiente, un deseo negado o una emoción reprimida. Hoy el cielo nos muestra que lo que pesa demasiado ya no entra en el placard interno. Mejor sacarlo a la luz, aunque incomode, que seguir cargando con un bolso que no nos deja caminar.

Astrología: Cómo impacta en algunos signos

  • Acuario: la tensión puede sentirse en casa o en lo emocional. Prestá atención a lo que pedís y lo que das.

  • Escorpio: tu regente Plutón te empuja a cambios incómodos. No todo es batalla, aprendé a fluir.

  • Tauro: tu búsqueda de calma choca con verdades profundas. No niegues lo que ya pide transformación.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa una cuadratura entre la Luna y Plutón?

Es un aspecto que suele traer tensiones emocionales, luchas internas y necesidad de transformar lo que estaba reprimido.

¿A qué signos afecta más la cuadratura Luna-Plutón?

Principalmente a Tauro, Escorpio, Acuario y Leo, aunque todos podemos sentir la incomodidad emocional.

