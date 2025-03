Astrología: Ni Aries ni Géminis... este es el signo más golpeado por el próximo mercurio retrógrado

mercurio retrogrado (2).webp

Qué significa realmente que Mercurio esté retrógrado

Cada vez que se menciona mercurio retrógrado, las redes sociales se llenan de advertencias y memes. Pero, ¿qué implica este fenómeno astronómico?

Desde la perspectiva de la Tierra, Mercurio parece moverse hacia atrás en su órbita. En realidad, se trata de una ilusión óptica causada por la diferencia de velocidades entre los planetas. Sin embargo, para la astrología, esta inversión aparente tiene un profundo significado simbólico: es momento de revisar, replantear y reconectar con lo que quedó pendiente.

Durante estos periodos, suelen surgir errores de comunicación, interrupciones en viajes, confusiones en contratos y una sensación general de que las cosas no avanzan. Es como si el universo pidiera una pausa obligada, y no todos los signos están preparados para lidiar con ese freno.

Los tres signos que más sentirán esta vuelta de Mercurio

Este año, mercurio retrógrado ocurrirá en signos de fuego y tierra, lo que modifica el foco del impacto. Aunque el caos parece repartirse, hay tres signos en especial que deben prepararse para navegar tiempos más turbulentos.

1. Sagitario: la necesidad de frenar y revisar

Impulsivo por naturaleza, Sagitario odia mirar hacia atrás. Su mirada siempre está en el futuro, en el próximo viaje, la próxima aventura. Pero durante este mercurio retrógrado, tendrá que enfrentarse a asuntos inconclusos.

Viejos conflictos podrían resurgir, especialmente en temas legales o académicos. Además, las decisiones precipitadas podrían jugarle una mala pasada. Es un buen momento para frenar, revisar papeles y repensar estrategias.

“No firmes nada sin leer dos veces”, recomienda la astróloga Patricia Kesselman, al referirse al efecto de Mercurio retrógrado sobre los signos de fuego.

2. Piscis: entre sueños rotos y realidades incómodas

El signo más soñador del zodiaco será arrastrado a la realidad. Durante este ciclo retrógrado, Piscis podría sentir que sus proyectos creativos no avanzan, o que las relaciones se llenan de malentendidos y silencios incómodos.

También podrían aparecer fantasmas del pasado. Personas con las que no se tenía contacto desde hace tiempo podrían volver, no necesariamente para bien.

El reto será mantener la claridad mental, sin perder la sensibilidad que lo caracteriza.

3. Virgo: el control fuera de control

Aunque muchos creen que Virgo, al ser regido por Mercurio, siempre es el más afectado por su retrogradación, esta vez lo será por motivos distintos. Virgo busca orden, estructura y eficiencia. Pero con Mercurio retrógrado, todo eso se desvanece.

Planes laborales que se cancelan a último momento, mails importantes que no llegan, reuniones que se posponen. La frustración puede tocar techo, especialmente si no se acepta que hay cosas que no se pueden controlar.

El signo más golpeado por este ciclo: sorpresa astral

Aunque parezca inesperado, el signo que más va a sentir este mercurio retrógrado es Capricornio.

Este ciclo afectará directamente su zona de la comunicación, contratos, relaciones cercanas y decisiones laborales. Como Capricornio es metódico, estratégico y serio, cualquier interrupción en su planificación le genera un alto nivel de estrés.

Habrá problemas para expresar ideas, posibles enfrentamientos en el entorno profesional y dificultades para mantener el ritmo en proyectos a largo plazo. Además, la energía de revisión puede llevarlo a dudar de decisiones pasadas, algo que detesta.

El consejo: revisar sin culpa, adaptarse sin rigidez. Mercurio retrógrado no viene a destruir, sino a enseñar.

Cómo prepararse según tu signo

Aunque algunos signos estarán más afectados que otros, todos pueden sentir el impacto de esta fase. Aquí, algunas recomendaciones clave según el signo:

Aries : Evita decisiones impulsivas, sobre todo en temas laborales.

Tauro : Revisa tus finanzas antes de hacer compras importantes.

Géminis : Sé claro en tus comunicaciones, especialmente con familia.

Cáncer : Reflexiona antes de reaccionar emocionalmente.

Leo : Cuida tu imagen profesional y lo que compartes en redes.

Libra : No hagas promesas que no puedas cumplir.

Escorpio : Ideal para trabajar en el perdón y cerrar ciclos.

Acuario: Mantén una actitud flexible con los cambios de planes.

Claves para sobrevivir a este Mercurio retrógrado

No firmes contratos sin revisar todo dos veces .

Evita discusiones innecesarias , especialmente si sientes que no te están entendiendo.

Haz backups de tus dispositivos electrónicos , y evita compras tecnológicas.

Reflexiona en lugar de reaccionar : la introspección es clave.

Acepta los retrasos como señales del universo para replantearte lo que estás haciendo.

¿Qué hacer si eres uno de los signos más afectados?

Si estás entre los signos que más sufrirán este tránsito, no entres en pánico. Mercurio retrógrado no es un castigo. Es una oportunidad para revisar el rumbo, para sanar vínculos y replantear decisiones. No hay avance sin pausa.

Los errores de comunicación te mostrarán qué necesitas decir y qué necesitas escuchar. Las demoras pondrán a prueba tu paciencia. Y lo más importante: la claridad vendrá después de la niebla.