Horóscopo maya de septiembre 2025: predicciones signo por signo

El horóscopo maya septiembre 2025 marca un cambio energético profundo. Cada signo ancestral recibirá una señal que no deberías ignorar.

Esto dice tu signo del horóscopo maya septiembre 2025 (y no es lo que esperabas)

El horóscopo maya septiembre 2025 llega con una vibración muy distinta a la de meses anteriores. Los sabios del calendario mesoamericano anticipan que durante este mes, los trece signos del zodíaco ancestral van a vivir procesos de transformación, sanación emocional y apertura a nuevas oportunidades.

Leé también Horóscopo: ¿Cuáles son los signos que sentirán más creatividad, ternura e intuición durante el fin de semana?
Venus y Luna: la creatividad se vuelve ternura en movimiento. Foto: internet, horóscopo.

La energía general se divide en dos mitades bien marcadas:

  • Primera quincena: ideal para soltar bloqueos y realizar limpiezas energéticas.

  • Segunda quincena: se activa el movimiento, los comienzos, las asociaciones nuevas y el florecimiento de la intuición.

Cada signo tiene su propio ritmo y su propio mensaje. A continuación, descubrí qué te espera según tu signo en el horóscopo maya.

horoscopo maya

Lagarto (13 de diciembre – 9 de enero)

Este mes inicia con una sensación de urgencia por tomar decisiones que venías evitando. La claridad llega gracias a una introspección inesperada. Las relaciones familiares cobran un valor especial y el trabajo en equipo será clave.

Mensaje clave: Si dudás, retrocedé y revisá. Lo que parecía seguro necesita repensarse.

  • Energía dominante: determinación interna

  • Consejo: priorizá el descanso

  • Días de fuerza: 9 al 14 de septiembre

Mono (10 de enero – 6 de febrero)

Tu creatividad se despierta de golpe. Ideas nuevas, proyectos artísticos, y hasta romances inesperados aparecen como ráfagas. Estás en un período expansivo, pero cuidado con dispersarte.

Mensaje clave: No todo lo brillante es camino. Elegí bien tus prioridades.

  • Energía dominante: chispa vital

  • Consejo: anotá todo lo que se te ocurra

  • Días de fuerza: 15 al 23 de septiembre

Halcón (7 de febrero – 6 de marzo)

Con visión clara y mente estratégica, el halcón alza vuelo. Es el momento ideal para reestructurar tu vida laboral o académica. En lo personal, se abren caminos si actuás con autenticidad.

Mensaje clave: Lo que se ve desde arriba también necesita detalle. No pierdas el foco.

  • Energía dominante: lucidez y planificación

  • Consejo: reorganizá tu agenda

  • Días de fuerza: 1 al 7 de septiembre

horoscopo

Jaguar (7 de marzo – 3 de abril)

Tu conexión espiritual está en su punto más alto. Los rituales, meditaciones y prácticas de introspección te ayudan a cerrar un ciclo emocional profundo. Viene renovación total.

Mensaje clave: Lo que duele, enseña. Pero también se suelta.

  • Energía dominante: intuición afilada

  • Consejo: cerrá lo pendiente, aunque duela

  • Días de fuerza: 18 al 27 de septiembre

Zorro (4 de abril – 1 de mayo)

Tu instinto protector se activa. El foco estará en tu círculo íntimo: pareja, familia, amistades. Vas a descubrir quién sí y quién no. En lo material, el avance llega por caminos poco convencionales.

Mensaje clave: Tu intuición te dice quién suma y quién drena. Escuchala.

  • Energía dominante: protección y lealtad

  • Consejo: observá sin intervenir demasiado

  • Días de fuerza: 10 al 18 de septiembre

Serpiente (2 de mayo – 29 de mayo)

La serpiente se transforma, y así también tu entorno. Cambios laborales, mudanzas o revelaciones importantes sobre tus deseos van a marcarte. No temas al caos: es parte del nuevo orden.

Mensaje clave: Renovarte no es traicionarte. Es respetarte más.

  • Energía dominante: movimiento estructural

  • Consejo: desapegate de lo que ya no vibra

  • Días de fuerza: 6 al 12 de septiembre

horoscopo maya signos

Ardilla (30 de mayo – 26 de junio)

Este mes es intenso en emociones. La nostalgia aparece, pero también una profunda conexión con lo que querés construir a futuro. Tu mente va rápido, pero tu corazón pide calma.

Mensaje clave: No se puede pensar lo emocional. Hay que sentirlo.

  • Energía dominante: ambivalencia emocional

  • Consejo: escribí para ordenar tus ideas

  • Días de fuerza: 21 al 30 de septiembre

Tortuga (27 de junio – 25 de julio)

Estás en un proceso lento pero firme de construcción interna. A veces te sentís estancado, pero lo que se gesta en lo profundo es valioso. Septiembre te empuja a consolidar.

Mensaje clave: No apures lo que necesita madurar.

  • Energía dominante: enraizamiento

  • Consejo: hacé una limpieza energética en tu casa

  • Días de fuerza: 5 al 15 de septiembre

Murciélago (26 de julio – 22 de agosto)

La sombra y la luz conviven en vos. Vas a estar más sensible, pero eso no es debilidad: es claridad. Enfrentás algo que venías evitando, y eso libera. No lo subestimes.

Mensaje clave: Lo que evitás hoy, vuelve mañana. Y más fuerte.

  • Energía dominante: revelación personal

  • Consejo: hablá lo que no dijiste

  • Días de fuerza: 3 al 11 de septiembre

horoscospo astrologia signos

Escorpión (23 de agosto – 19 de septiembre)

Tu magnetismo se multiplica. Personas nuevas entran a tu vida, pero con energía intensa. Lo laboral y lo emocional se entrecruzan. Podés seducir… o ser seducido por propuestas poco claras.

Mensaje clave: Tu poder es real. Usalo con consciencia.

  • Energía dominante: atracción

  • Consejo: no juegues con lo que no entendés

  • Días de fuerza: 14 al 20 de septiembre

Venado (20 de septiembre – 17 de octubre)

La sensibilidad se agudiza. Vas a estar más empático, lo que puede llevarte a absorber cargas ajenas. La naturaleza será tu refugio. Aprovechá para reconectar con lo simple.

Mensaje clave: No tenés que cargar con todo. Soltá lo que no te pertenece.

  • Energía dominante: emoción contenida

  • Consejo: caminatas, aire libre, descanso

  • Días de fuerza: 17 al 26 de septiembre

Búho (18 de octubre – 14 de noviembre)

Mes de sabiduría aplicada. Todo lo que aprendiste en meses anteriores empieza a rendir fruto. Las conversaciones importantes traen oportunidades. Tiempo ideal para planear un viaje.

Mensaje clave: Cuando la sabiduría se comparte, se expande.

  • Energía dominante: palabra y reflexión

  • Consejo: hablá con esa persona que evitás

  • Días de fuerza: 8 al 16 de septiembre

Pavo Real (15 de noviembre – 12 de diciembre)

La confianza en vos mismo se eleva, pero ojo con el exceso de ego. Vas a sentirte validado, admirado, y con chances de mostrar tu talento. Pero recordá: la verdadera fuerza es silenciosa.

Mensaje clave: Brillar no es gritar. Es ser.

  • Energía dominante: autoestima elevada

  • Consejo: escuchá más, hablá menos

  • Días de fuerza: 12 al 21 de septiembre

astrologia signos tarot cartas

Tres signos que recibirán una transformación clave

  • Jaguar – Cierra un ciclo emocional profundo.

  • Serpiente – Se transforma su realidad material.

  • Mono – Retoma proyectos vitales dormidos.

Estos tres signos vivirán septiembre como un portal energético que puede marcar el resto del año.

