Qué participante del equipo de Soledad Pastorutti quedó afuera de La Voz Argentina

Antes de anunciar al último participante que avanzaba de ronda, Soledad compartió una reflexión con los concursantes: “Hay una parte del Martín Fierro que dice 'Yo he visto muchos cantores, con famas bien obtenidas y que después de adquiridas no las quieren sustentar: parece que sin largar se cansaron en partidas'. No importa lo que pase esta noche y lo que siga pasando este programa: tienen que entender que siempre es volver a comenzar. Tienen que querer sustentar su sueño. No dejen de cantar ni de hacer lo que están haciendo".

Finalmente, el conductor Nico Occhiato reveló que Mía Frankel quedaba eliminada, mientras que Luis González seguía en competencia.

La salida pícara de Lali Espósito que descolocó a Soledad Pastorutti en La Voz Argentina

La semana pasada, en La Voz Argentina 2025 (Telefe), Lali Espósito protagonizó un momento divertido al hacer una inesperada revelación subida de tono sobre Soledad Pastorutti, su compañera en el jurado del exitoso reality musical.

Al inicio del programa, los coaches mostraron sus looks y, cuando la cantante de folklore presentó su vestuario, Lali reaccionó con entusiasmo: "No, no, no", exclamó. "Hermosa", agregó Juliana Gattas, sumándose a los halagos.

La estrella pop no se quedó ahí y lanzó una confesión que sorprendió a todos: "Qué mujer que despierta pasiones". Luego agregó: "Tengo a todos mis amigos enamorados de La Sole, a mis amigas enamoradas de La Sole. Te lo juro, eh. Mis amigos que están en pareja dicen 'ella sabe que la Sole para mí...".

El conductor Nico Occhiato aprovechó el momento para pedirle a Soledad que se levantara y mostrara su outfit. Lali, encantada, remató con humor: "El verdadero qué mujer".

Con simpatía, Pastorutti respondió: "Un beso a Luis, mi marido, que después...". A lo que Lali, entre risas, contestó: "No, él contento".