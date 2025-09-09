Qué participante del equipo de Soledad Pastorutti quedó afuera de La Voz Argentina

Este lunes, en La Voz Argentina 2025 (Telefe), los integrantes del Team Soledad enfrentaron el "primer round" en el certamen. Tras las presentaciones, uno de los participantes quedó afuera de competencia.
El Team Soledad enfrentó su primer gran desafío en La Voz Argentina. En una noche cargada de emociones, los participantes se midieron en el primer round y la cantante tuvo que tomar decisiones difíciles.
Luego de escuchar las interpretaciones, Soledad Pastorutti tuvo que seleccionar a tres concursantes para continuar en el programa. Los otros cuatro fueron evaluados por el resto del jurado: Lali Espósito, Miranda! y Luck Ra, quienes definieron su continuidad a través del puntaje.
La primera en ser elegida por la cantante de folklore fue Valentina Otero, quien interpretó “Tráfico por Katmandú”, de Fito Páez. A continuación, anunció que seguía en carrera Violeta Lemo, que se destacó por su versión de “La extraña dama”, de Valeria Lynch.
La tercera salvada por Pastorutti fue Milagros Gerez Amud, quien emocionó con “La flor de la canela”, de Chabuca Granda. Luego, los coaches decidieron que Agustín Carletti & Mauricio Tarantola, Milena Salamanca y Gustavo Rosales también continuaban en el reality.
Antes de anunciar al último participante que avanzaba de ronda, Soledad compartió una reflexión con los concursantes: “Hay una parte del Martín Fierro que dice 'Yo he visto muchos cantores, con famas bien obtenidas y que después de adquiridas no las quieren sustentar: parece que sin largar se cansaron en partidas'. No importa lo que pase esta noche y lo que siga pasando este programa: tienen que entender que siempre es volver a comenzar. Tienen que querer sustentar su sueño. No dejen de cantar ni de hacer lo que están haciendo".
Finalmente, el conductor Nico Occhiato reveló que Mía Frankel quedaba eliminada, mientras que Luis González seguía en competencia.
La semana pasada, en La Voz Argentina 2025 (Telefe), Lali Espósito protagonizó un momento divertido al hacer una inesperada revelación subida de tono sobre Soledad Pastorutti, su compañera en el jurado del exitoso reality musical.
Al inicio del programa, los coaches mostraron sus looks y, cuando la cantante de folklore presentó su vestuario, Lali reaccionó con entusiasmo: "No, no, no", exclamó. "Hermosa", agregó Juliana Gattas, sumándose a los halagos.
La estrella pop no se quedó ahí y lanzó una confesión que sorprendió a todos: "Qué mujer que despierta pasiones". Luego agregó: "Tengo a todos mis amigos enamorados de La Sole, a mis amigas enamoradas de La Sole. Te lo juro, eh. Mis amigos que están en pareja dicen 'ella sabe que la Sole para mí...".
El conductor Nico Occhiato aprovechó el momento para pedirle a Soledad que se levantara y mostrara su outfit. Lali, encantada, remató con humor: "El verdadero qué mujer".
Con simpatía, Pastorutti respondió: "Un beso a Luis, mi marido, que después...". A lo que Lali, entre risas, contestó: "No, él contento".