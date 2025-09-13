Astrología: ¿Qué signos deben replantearse su trabajo durante la Luna en Tauro?

Podrían sentir que llegaron a un techo. Es momento de analizar si siguen creciendo o solo están cómodos por costumbre.

Géminis: dudas internas

Aparecen cuestionamientos sobre el rumbo elegido. Es clave no tomar decisiones impulsivas y esperar señales claras antes de renunciar.

Virgo: agotamiento mental

El exceso de responsabilidades puede saturarlos. Esta Luna invita a repensar prioridades y no cargar con tareas ajenas.

Sagitario: deseo de libertad

Sentirán que su rutina laboral limita su creatividad. Es buen momento para planificar un cambio, aunque no sea inmediato.

Piscis: necesidad de seguridad

La energía taurina les exige poner los pies sobre la tierra. Si el trabajo actual es inestable, conviene buscar una base más firme.