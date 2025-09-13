Astrología: ¿Qué signos deben replantearse su trabajo durante la Luna en Tauro?

La Luna en Tauro pone el foco en el valor personal, la seguridad económica y el esfuerzo sostenido. Es un tránsito ideal para preguntarse si vale la pena seguir en el mismo camino o es momento de soltar.
La energía taurina impulsa a buscar estabilidad, pero también obliga a evaluar si lo que hacemos nos da seguridad o nos estanca.
Algunos signos sentirán con fuerza la necesidad de definir si quedarse en su trabajo actual o buscar nuevos horizontes.
Tauro: buscar evolución
Podrían sentir que llegaron a un techo. Es momento de analizar si siguen creciendo o solo están cómodos por costumbre.
Géminis: dudas internas
Aparecen cuestionamientos sobre el rumbo elegido. Es clave no tomar decisiones impulsivas y esperar señales claras antes de renunciar.
Virgo: agotamiento mental
El exceso de responsabilidades puede saturarlos. Esta Luna invita a repensar prioridades y no cargar con tareas ajenas.
Sagitario: deseo de libertad
Sentirán que su rutina laboral limita su creatividad. Es buen momento para planificar un cambio, aunque no sea inmediato.
Piscis: necesidad de seguridad
La energía taurina les exige poner los pies sobre la tierra. Si el trabajo actual es inestable, conviene buscar una base más firme.