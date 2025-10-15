Astrología: Mercurio cuadrando a Plutón y los 3 SIGNOS que no se callan ni bajo tortura

Hablar claro también es un acto de amor propio

Porque a veces callar es regalar poder al otro o postergar tu propia voz. Con Mercurio cuadrando a Plutón, se te fuerza a no disimular. Lo que callás grita por salir. Y si lo liberás con honestidad, puede sanar.

Pero ojo: decir no significa atacar. Que tu lenguaje sea transformador, no destructivo. Que tus argumentos nazcan de tu verdad, no del resentimiento.

image Cuando callas menos, pesás más: tránsito Mercurio cuadrando a Plutón. Foto: Astrología/Internet.

No todo lo profundo es oscuro, pero puede ser incómodo

Este tránsito puede revelar patrones insospechados: conductas tóxicas, heridas no sanadas, exigencias ocultas. Lo que creías que era estable se rebela. Lo que pensabas que dominabas, te domina.

Transformás a través del diálogo: revisás lo que necesitás mostrar y lo que debés sanar. Y eso puede generar crisis —internas, externas— que te exijan elegir nuevos modos de comunicarte.

Los signos que no se callan ni bajo tortura

Con Mercurio cuadrado Plutón, estos tres van a sentir que la garganta les pica y las palabras son urgentes:

Escorpio : profundo, hambriento de verdad. Te duele lo inconsciente y lo que no se dice.

Géminis : la mente va rápida, las ideas chocan. Querés exponer lo que sentís aunque asuste.

Capricornio : no estás para sutilezas: vas al grano, al punto central de la herida.

Para estos signos puede haber rupturas culturales, mentales, cambios de lenguaje interior que resuenan fuerte.

Preguntas frecuentes

¿Qué temas salen más con Mercurio cuadrado Plutón?

Secretos, sentimientos ocultos, mentiras —tuyas o de otros—, decisiones importantes que estaban suspendidas.

¿Cómo sobrevivir a este tránsito sin quemar puentes?

Pensá antes de hablar, usá “yo siento”, “necesito”, no acusaciones. Pedí tiempo para expresar si tenés que ordenar tus ideas.

¿Se puede usar este tránsito para sanar relaciones?

Sí, si lo hacés con humildad, verdad y apertura. Pero exigir que otro cambie al toque puede generar choque.