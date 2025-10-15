Astrología: 5 signos que el Arcángel Miguel eligió en octubre 2025 y cómo invocar su escudo azul

Cuando su presencia se activa, aumenta la claridad mental, la fuerza de voluntad y la sensación de seguridad interior.

El rayo azul eléctrico con el que trabaja limpia y sella el aura, devolviendo al alma su poder original.

Los 5 signos bajo la protección de Miguel

Leo: liderazgo con propósito

Miguel ayuda a Leo a usar su poder sin miedo. Este mes lo impulsa a liderar desde el corazón, no desde el ego.

Repetí: “Soy luz, soy fuerza, soy verdad.”

Encendé una vela azul antes de tomar decisiones importantes.

Acuario: proteger la mente

Acuario atraviesa una oleada de ideas nuevas y necesita foco. Miguel actúa despejando la confusión y bloqueando energías caóticas.

Meditá visualizando un halo azul alrededor de tu cabeza.

Evitá saturarte de información o redes.

Escorpio: limpieza energética

Rencores o emociones densas pueden estar drenando tu energía. Miguel te ofrece liberación.

Hacete baños de descarga con sal y romero.

Visualizá cómo una espada azul corta los lazos con el pasado.

Géminis: comunicación protegida

Miguel asiste a Géminis para expresarse con autenticidad sin miedo a juicios.

Repetí: “Mis palabras son verdad y luz.”

Escribí tus intenciones bajo una vela azul.

Capricornio: fortaleza y fe

Miguel protege los nuevos comienzos de Capricornio, recordándole que no todo se resuelve desde el control.

Agradecé antes de dormir por cada paso dado.

Agradecé antes de dormir por cada paso dado.

Caminá en silencio unos minutos al día pidiendo guía.

Cómo invocar el escudo azul del Arcángel Miguel