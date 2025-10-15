En vivo Radio La Red
Trends
Signos
Astrología

Astrología: 5 signos que el Arcángel Miguel eligió en octubre 2025 y cómo invocar su escudo azul

El Arcángel Miguel activa su rayo azul este mes para proteger a cinco signos del zodíaco. Descubrí si estás bajo su manto y cómo invocar su energía.

El Arcángel Miguel, guardián de la verdad y la justicia divina, despliega su rayo azul de protección durante octubre 2025.

Su energía actúa como un escudo espiritual contra los miedos, los pensamientos negativos y las influencias externas que pueden alterar la paz interior.

Estos son los 5 signos que están bajo su manto protector y cómo invocar su fuerza para sentirte acompañado y seguro.

Qué representa el Arcángel Miguel

El Arcángel Miguel simboliza el valor, la fe y la protección divina. Su espada de luz corta las energías densas, libera de ataduras y abre caminos claros.

Cuando su presencia se activa, aumenta la claridad mental, la fuerza de voluntad y la sensación de seguridad interior.

El rayo azul eléctrico con el que trabaja limpia y sella el aura, devolviendo al alma su poder original.

Arcángel Miguel 2

Los 5 signos bajo la protección de Miguel

Leo: liderazgo con propósito

Miguel ayuda a Leo a usar su poder sin miedo. Este mes lo impulsa a liderar desde el corazón, no desde el ego.

  • Repetí: “Soy luz, soy fuerza, soy verdad.”

  • Encendé una vela azul antes de tomar decisiones importantes.

Acuario: proteger la mente

Acuario atraviesa una oleada de ideas nuevas y necesita foco. Miguel actúa despejando la confusión y bloqueando energías caóticas.

  • Meditá visualizando un halo azul alrededor de tu cabeza.

  • Evitá saturarte de información o redes.

Arcángel Miguel

Escorpio: limpieza energética

Rencores o emociones densas pueden estar drenando tu energía. Miguel te ofrece liberación.

  • Hacete baños de descarga con sal y romero.

  • Visualizá cómo una espada azul corta los lazos con el pasado.

Géminis: comunicación protegida

Miguel asiste a Géminis para expresarse con autenticidad sin miedo a juicios.

  • Repetí: “Mis palabras son verdad y luz.”

  • Escribí tus intenciones bajo una vela azul.

Capricornio: fortaleza y fe

Miguel protege los nuevos comienzos de Capricornio, recordándole que no todo se resuelve desde el control.

  • Agradecé antes de dormir por cada paso dado.

  • Caminá en silencio unos minutos al día pidiendo guía.

    Arcángel Miguel 1

Cómo invocar el escudo azul del Arcángel Miguel

  • Encendé una vela azul.

  • Decí en voz alta:

    “Arcángel Miguel, protégeme con tu escudo de luz. Corta todo miedo, energía o pensamiento que no provenga del amor.”

  • Visualizá cómo una esfera azul te rodea.

  • Sentí la calma y la claridad regresando a vos.

