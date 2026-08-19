Oficial para jubilados: pagarán con aumento de todos estos adultos mayores a partir de septiembre

Esto representa una diferencia de $8.857,27 respecto del haber mínimo del mes anterior. El porcentaje aplicado responde al esquema de movilidad previsional establecido por el Decreto 274/2024, que dispone actualizaciones mensuales vinculadas con la evolución de los precios.

Para los jubilados que además estén alcanzados por el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total ascenderá a $498.633,20.

Sin embargo, hay un dato importante a tener en cuenta: el bono no se actualiza en función del porcentaje de movilidad. Es decir, el refuerzo permanece en $70.000 mientras el haber previsional recibe el incremento correspondiente.

Por ese motivo, aunque la jubilación mínima aumentará 2,11%, el ingreso final de quienes reciben el bono no crecerá exactamente en ese mismo porcentaje.

La diferencia puede resultar relevante para los adultos mayores que organizan sus gastos mensuales a partir de un ingreso compuesto por el haber previsional y el refuerzo extraordinario.

¿Cómo queda la jubilación mínima de ANSES con el bono de $70.000?

El nuevo esquema puede resumirse de la siguiente manera:

Jubilación mínima en agosto: $419.775,93.

$419.775,93. Aumento de septiembre: 2,11%.

2,11%. Jubilación mínima en septiembre: $428.633,20.

$428.633,20. Bono extraordinario: hasta $70.000.

hasta $70.000. Total con bono: $498.633,20.

La diferencia entre el haber de agosto y el de septiembre será de $8.857,27 para quienes perciben el monto mínimo.

El refuerzo económico, por su parte, se suma al haber cuando corresponde. Esto significa que los jubilados que reúnan las condiciones para cobrarlo podrán superar el monto de la jubilación mínima y alcanzar un ingreso mensual de casi $500.000.

De todos modos, el monto definitivo que percibirá cada persona dependerá de la prestación registrada ante ANSES, de su haber individual y de si se encuentra comprendida dentro del universo que recibe el bono.

Pensiones ANSES: qué prestaciones también tendrán aumento en septiembre

La actualización no estará limitada exclusivamente a las jubilaciones mínimas. Las pensiones y otras prestaciones previsionales también tendrán modificaciones a partir del nuevo índice.

Entre los beneficios alcanzados se encuentran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y distintas Pensiones No Contributivas (PNC).

En cada caso, el nuevo valor se determina a partir de los parámetros correspondientes a cada prestación. Por eso, no todos los beneficiarios recibirán exactamente la misma suma.

Los principales valores previstos para septiembre son:

PUAM: $342.906,56.

$342.906,56. PUAM más bono de $70.000: $412.906,56.

$412.906,56. PNC por discapacidad y vejez: $300.043,24.

$300.043,24. PNC por discapacidad y vejez más bono: $370.043,24.

$370.043,24. PNC para madres de 7 hijos: $428.633,20.

$428.633,20. PNC para madres de 7 hijos más bono: $498.633,20.

Estos montos permiten observar cómo el aumento mensual impactará sobre distintos sectores del sistema previsional.

En particular, la PUAM seguirá ubicándose por debajo de la jubilación mínima, mientras que la PNC destinada a madres de siete hijos tendrá como referencia el mismo valor de la jubilación mínima.

Bono de $70.000 para jubilados y pensionados: quiénes podrán cobrarlo

Uno de los puntos que genera mayor interés entre los beneficiarios de ANSES es el bono extraordinario de $70.000.

El refuerzo está destinado a determinados jubilados, pensionados y titulares de prestaciones que cumplen con los parámetros definidos para acceder al beneficio.

Por ese motivo, no todos los beneficiarios de ANSES necesariamente cobrarán el mismo ingreso final.

El bono funciona como un complemento sobre determinados haberes y tiene como objetivo reforzar los ingresos de quienes se encuentran dentro de los grupos alcanzados.

En el caso de la jubilación mínima, por ejemplo, la combinación entre el haber actualizado y el bono permitirá alcanzar los $498.633,20 durante septiembre.

Para quienes cobran otras prestaciones, el resultado será diferente. La PUAM, por ejemplo, llegará a $412.906,56 con el refuerzo, mientras que las PNC por discapacidad y vejez alcanzarán los $370.043,24 cuando se incorpore el bono.

Por eso, antes de calcular cuánto dinero ingresará en septiembre, cada beneficiario debe identificar qué prestación recibe, cuál es su haber básico y si está incluido entre los titulares que perciben el refuerzo extraordinario.

Aumento de jubilaciones ANSES: cómo funciona la movilidad mensual

El incremento de septiembre responde al mecanismo de movilidad previsional vigente desde 2024.

La fórmula establece que los haberes se actualizan periódicamente tomando como referencia la evolución del IPC elaborado por el INDEC.

Este sistema reemplazó al esquema anterior de aumentos trimestrales y estableció una dinámica en la que los jubilados reciben modificaciones de sus haberes con mayor frecuencia.

En este caso, la variación correspondiente a julio se tradujo en una actualización del 2,11% para septiembre.

La aplicación del índice busca que los ingresos previsionales acompañen la evolución de los precios. Sin embargo, como los aumentos se aplican sobre los haberes y los bonos extraordinarios pueden mantenerse congelados, el impacto final puede ser diferente según el tipo de prestación que cobre cada persona.

Esto explica por qué dos beneficiarios que reciben prestaciones diferentes pueden registrar porcentajes de incremento distintos en sus ingresos totales, incluso cuando ambos reciben un mismo refuerzo.

Jubilados ANSES: cuánto aumenta el ingreso real en septiembre

Para quienes reciben la jubilación mínima, el incremento nominal será de $8.857,27.

El dato surge de comparar los $419.775,93 correspondientes a agosto con los $428.633,20 previstos para septiembre.

Sin embargo, si se considera el ingreso total de un jubilado que recibe el bono, la comparación requiere incorporar los $70.000 adicionales.

En ese escenario, el ingreso pasará de $489.775,93 en agosto a $498.633,20 en septiembre, siempre que el beneficiario mantenga las condiciones para cobrar el refuerzo.

La diferencia total será, por lo tanto, inferior a la que surgiría de aplicar un 2,11% sobre todo el ingreso, ya que el bono permanece fijo y el porcentaje de movilidad se aplica sobre el haber previsional.

Este punto es especialmente relevante para interpretar correctamente las cifras de septiembre y evitar confusiones entre el aumento de la jubilación y la variación del ingreso total.

¿Cuándo podrán consultar los jubilados cuánto cobrarán en septiembre?

Los titulares de jubilaciones y pensiones podrán verificar el monto que ANSES les liquidará mediante su recibo de haberes.

El comprobante permite conocer no solamente el haber bruto, sino también los conceptos adicionales, eventuales bonos y las deducciones que puedan aplicarse.

Para realizar la consulta de manera digital, los beneficiarios pueden ingresar a Mi ANSES con su CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Una vez dentro de la plataforma, deberán acceder a la sección correspondiente a sus prestaciones y consultar la información disponible sobre la liquidación.

El recibo constituye una herramienta importante porque permite revisar cómo se compone el pago de septiembre y comprobar si el aumento fue aplicado correctamente.

Además, en aquellos casos en los que corresponda un bono, el beneficiario podrá verificar si el refuerzo aparece incorporado en la liquidación.

Cómo comprobar si ANSES aplicó correctamente el aumento

Una vez disponible el recibo, los jubilados pueden comparar el nuevo monto con el correspondiente al mes anterior.

El primer dato que deben observar es el haber previsional, que será el componente que refleje directamente la actualización del 2,11%.

Luego deberán verificar si figura el bono extraordinario y si el monto coincide con el que corresponde según su prestación.

También es importante revisar las deducciones. En algunos casos pueden existir descuentos que hagan que el dinero efectivamente depositado sea inferior al monto bruto informado.

Por eso, el monto de bolsillo no siempre coincide con el haber nominal.

La consulta del recibo permite identificar cada uno de estos conceptos y tener una referencia más precisa sobre el dinero que finalmente estará disponible en la cuenta bancaria.

ANSES septiembre 2026: los montos que deben tener en cuenta los beneficiarios

Con la actualización confirmada, septiembre tendrá nuevos valores para las principales prestaciones previsionales.

La jubilación mínima se ubicará en $428.633,20, mientras que quienes tengan derecho al bono de $70.000 podrán alcanzar un total de $498.633,20.

En el caso de la PUAM, el monto será de $342.906,56 y llegará a $412.906,56 con el refuerzo.

Para las Pensiones No Contributivas por discapacidad y vejez, el haber será de $300.043,24 y podrá ascender a $370.043,24 cuando se incorpore el bono.

Por su parte, las PNC para madres de siete hijos alcanzarán los $428.633,20 y, con el refuerzo extraordinario, llegarán a $498.633,20.

Estos valores son los que los beneficiarios deberán utilizar como referencia para revisar sus liquidaciones correspondientes al nuevo mes.

Jubilaciones y pensiones ANSES: qué deben hacer los beneficiarios

En principio, no es necesario realizar un trámite adicional para recibir el aumento de movilidad. La actualización de los haberes se realiza sobre las prestaciones alcanzadas por el régimen previsional.

Lo que sí resulta conveniente es ingresar periódicamente a los canales oficiales de ANSES para consultar la información de cada beneficio.

La revisión del recibo de haberes también permite detectar diferencias entre el monto esperado y el efectivamente liquidado.

En caso de encontrar alguna inconsistencia, el beneficiario puede recurrir a los canales de atención correspondientes para solicitar información sobre su prestación.

La clave está en diferenciar tres conceptos: haber previsional, bono extraordinario e ingreso final. El primero recibe la actualización mensual; el segundo depende de las condiciones establecidas para acceder al refuerzo; y el tercero surge de la suma de ambos, descontando los conceptos que correspondan.

El dato clave para los jubilados en septiembre

El nuevo aumento modifica nuevamente los ingresos previsionales y lleva la jubilación mínima a $428.633,20.

Para los beneficiarios que accedan al bono de $70.000, el ingreso podrá llegar a $498.633,20.

La actualización del 2,11% será aplicada sobre los haberes de septiembre en el marco del sistema de movilidad previsional vigente. El resultado final que cada persona reciba dependerá de su prestación y de los adicionales o descuentos registrados.

Por eso, una vez habilitada la liquidación, será fundamental consultar el recibo de haberes en Mi ANSES y revisar cada concepto antes de realizar el cálculo definitivo del dinero disponible.