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José Coronado arrasa en Netflix con un nuevo thriller español y es la película más vista

Esta película española llegó a Netflix con José Coronado y una historia de secretos, sospechas y una tensión familiar que cambia todo.

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José Coronado arrasa en Netflix con un nuevo thriller español y es la película más vista. (Foto: Archivo)

José Coronado arrasa en Netflix con un nuevo thriller español y es la película más vista. (Foto: Archivo)

Los creyentes se convirtió en una de las nuevas apuestas españolas que Netflix incorporó a su catálogo en 2026. La producción, protagonizada por José Coronado, se adentra en un terreno donde los secretos familiares, la paranoia y el thriller psicológico se cruzan para construir una historia marcada por la desconfianza.

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Luis Zahera arrasa en Netflix con esta impactante película basada en hechos reales. (Foto: Archivo)

La película se estrenó a nivel global el viernes 24 de julio de 2026 y reunió a un elenco encabezado por Coronado y Stéphanie Magnin. Detrás de la historia aparecen además nombres conocidos de la ficción española, con Roger Gual en la dirección y el reencuentro creativo de Carlos Montero y Darío Madrona en el guion.

El punto de partida de la trama parece claro. Una mujer vuelve junto a su familia después de una tragedia. Sin embargo, cada conversación, cada comportamiento extraño y cada secreto irá modificando la percepción de lo ocurrido. La gran pregunta empezará a instalarse poco a poco: ¿qué pasa cuando la amenaza que se busca parece estar mucho más cerca de lo esperado?

De qué trata Los creyentes en Netflix

La protagonista de Los creyentes es Ruth, interpretada por Stéphanie Magnin. Tiene 30 años y lleva un tiempo distanciada de su familia. Esa situación cambia cuando su madre muere en circunstancias extrañas y ella debe regresar a la casa familiar.

El regreso no será sencillo. Ruth se reencontrará con su padre, Martín, personaje interpretado por José Coronado. Desde que se jubiló, su comportamiento parece haber cambiado de manera significativa. Es un hombre gruñón, agresivo y profundamente convencido de una teoría conspiranoica que terminó por ocupar un lugar central en su manera de interpretar todo lo que sucede.

El vínculo entre padre e hija ya arrastra tensiones. Pero la situación se volverá todavía más inquietante a partir de la muerte de la madre de Ruth. Martín se comporta de forma errática. Sus reacciones generan dudas. Su forma de entender la realidad provoca preocupación.

Y Ruth empezará a hacerse una pregunta que cambiará por completo la relación entre ambos: ¿pudo Martín haber sido responsable de la muerte de su propia esposa? La sospecha no aparece como un elemento aislado.

José Coronado vuelve a un personaje marcado por los conflictos y la desconfianza

José Coronado asumió en esta producción el papel de Martín, un hombre que atraviesa la jubilación desde una situación de aislamiento y cuya relación con el mundo parece haber entrado en una espiral cada vez más difícil de controlar.

El personaje vive convencido de que existen fuerzas ocultas que manipulan todo cuanto ocurre a su alrededor. Esa creencia no queda reducida a una idea privada. Termina afectando sus vínculos y modifica su manera de relacionarse con quienes tiene cerca.

La interpretación de Coronado se construye alrededor de un personaje complejo. Martín no solo genera preocupación por su carácter agresivo o por su comportamiento cambiante. También provoca una sensación constante de incertidumbre.

Esa ambigüedad será una de las claves de Los creyentes. La película buscará mantener la tensión a partir de lo que los personajes saben, de lo que creen saber y, sobre todo, de aquello que todavía permanece oculto.

José Coronado encabeza el elenco de Los creyentes

  • Jose Coronado
  • Stéphanie Magnin
  • Alberto Olmo
  • Mabel Del Pozo
  • Fanny Gautier

Netflix suma otro estreno español con misterio y tensión psicológica

Con la llegada de Los creyentes, Netflix amplió su catálogo con una nueva producción desarrollada en España. La plataforma continuó apostando por proyectos españoles y por historias capaces de combinar distintos géneros.

En este caso, el thriller psicológico ocupa un lugar central. Pero la película también se apoya en el drama familiar y en las consecuencias que puede provocar una relación deteriorada cuando aparece un hecho inesperado.

Para quienes siguen la carrera de José Coronado, el estreno ofrece un nuevo personaje construido desde la complejidad. Martín es un hombre aislado, obsesionado y convencido de una teoría que modifica su percepción de todo lo que ocurre.

Mirá el tráiler oficial de Los creyentes en Netflix

En pocas palabras

  • Netflix estrena: Los creyentes, un thriller español protagonizado por José Coronado.
  • Trama principal: Una hija regresa a casa tras la muerte de su madre y sospecha de su padre, José Coronado.
  • Género y temática: Película de misterio y thriller psicológico centrada en secretos familiares y paranoia.
Resumen generado por Thinkindot AI
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