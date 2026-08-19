José Coronado arrasa en Netflix con un nuevo thriller español y es la película más vista

El regreso no será sencillo. Ruth se reencontrará con su padre, Martín, personaje interpretado por José Coronado. Desde que se jubiló, su comportamiento parece haber cambiado de manera significativa. Es un hombre gruñón, agresivo y profundamente convencido de una teoría conspiranoica que terminó por ocupar un lugar central en su manera de interpretar todo lo que sucede.

El vínculo entre padre e hija ya arrastra tensiones. Pero la situación se volverá todavía más inquietante a partir de la muerte de la madre de Ruth. Martín se comporta de forma errática. Sus reacciones generan dudas. Su forma de entender la realidad provoca preocupación.

Y Ruth empezará a hacerse una pregunta que cambiará por completo la relación entre ambos: ¿pudo Martín haber sido responsable de la muerte de su propia esposa? La sospecha no aparece como un elemento aislado.

José Coronado vuelve a un personaje marcado por los conflictos y la desconfianza

José Coronado asumió en esta producción el papel de Martín, un hombre que atraviesa la jubilación desde una situación de aislamiento y cuya relación con el mundo parece haber entrado en una espiral cada vez más difícil de controlar.

El personaje vive convencido de que existen fuerzas ocultas que manipulan todo cuanto ocurre a su alrededor. Esa creencia no queda reducida a una idea privada. Termina afectando sus vínculos y modifica su manera de relacionarse con quienes tiene cerca.

La interpretación de Coronado se construye alrededor de un personaje complejo. Martín no solo genera preocupación por su carácter agresivo o por su comportamiento cambiante. También provoca una sensación constante de incertidumbre.

Esa ambigüedad será una de las claves de Los creyentes. La película buscará mantener la tensión a partir de lo que los personajes saben, de lo que creen saber y, sobre todo, de aquello que todavía permanece oculto.

José Coronado encabeza el elenco de Los creyentes

Jose Coronado

Stéphanie Magnin

Alberto Olmo

Mabel Del Pozo

Fanny Gautier

Netflix suma otro estreno español con misterio y tensión psicológica

Con la llegada de Los creyentes, Netflix amplió su catálogo con una nueva producción desarrollada en España. La plataforma continuó apostando por proyectos españoles y por historias capaces de combinar distintos géneros.

En este caso, el thriller psicológico ocupa un lugar central. Pero la película también se apoya en el drama familiar y en las consecuencias que puede provocar una relación deteriorada cuando aparece un hecho inesperado.

Para quienes siguen la carrera de José Coronado, el estreno ofrece un nuevo personaje construido desde la complejidad. Martín es un hombre aislado, obsesionado y convencido de una teoría que modifica su percepción de todo lo que ocurre.

Mirá el tráiler oficial de Los creyentes en Netflix