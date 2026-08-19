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Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos caen en un error frecuente

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

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La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 9 × (14 + 9) - 3 × (25 - 5) + 24.

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La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: ¿podés descifrar esta expresión?

1) Paréntesis

Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.

14 + 9 = 23 | 25 - 5 = 20

La expresión queda así: 9 × 23 - 3 × 20 + 24

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

9 × 23 = 207 | 3 × 20 = 60

La expresión queda así: 207 - 60 + 24

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

207 - 60 = 147 |

147 + 24 = (?)

Resultado final: 171

El error común aparece cuando se intenta resolver toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad, sin diferenciar paréntesis, multiplicaciones y operaciones finales. Por eso, este juego funciona como una práctica breve para entrenar concentración, cálculo mental y lectura ordenada de expresiones matemáticas.

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