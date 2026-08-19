Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos caen en un error frecuente

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 9 × (14 + 9) - 3 × (25 - 5) + 24.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 9 × (14 + 9) - 3 × (25 - 5) + 24.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.
14 + 9 = 23 | 25 - 5 = 20
La expresión queda así: 9 × 23 - 3 × 20 + 24
Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.
9 × 23 = 207 | 3 × 20 = 60
La expresión queda así: 207 - 60 + 24
Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.
207 - 60 = 147 |
147 + 24 = (?)
El error común aparece cuando se intenta resolver toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad, sin diferenciar paréntesis, multiplicaciones y operaciones finales. Por eso, este juego funciona como una práctica breve para entrenar concentración, cálculo mental y lectura ordenada de expresiones matemáticas.