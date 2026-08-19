Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos caen en un error frecuente

14 + 9 = 23 | 25 - 5 = 20

La expresión queda así: 9 × 23 - 3 × 20 + 24

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

9 × 23 = 207 | 3 × 20 = 60

La expresión queda así: 207 - 60 + 24

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

207 - 60 = 147 |

147 + 24 = (?)

Resultado final: 171

El error común aparece cuando se intenta resolver toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad, sin diferenciar paréntesis, multiplicaciones y operaciones finales. Por eso, este juego funciona como una práctica breve para entrenar concentración, cálculo mental y lectura ordenada de expresiones matemáticas.