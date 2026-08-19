En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Desafío Matemático
Juego
Ejercicio

Desafío matemático: casi nadie lo resuelve antes de los 10 segundos

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Banner Seguinos en google DESK
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 11 × 6 - 28 ÷ 4 + (8 + 11) × 3.

Leé también Desafío matemático: ¿cuánto tiempo tardás en resolverlo?
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: el desafío está en una prioridad escondida

1) Paréntesis

La suma entre paréntesis se resuelve antes de multiplicar.

8 + 11 = 19

La expresión queda así: 11 × 6 - 28 ÷ 4 + 19 × 3

2) Multiplicación y división

Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.

11 × 6 = 66 | 28 ÷ 4 = 7 | 19 × 3 = 57

La expresión queda así: 66 - 7 + 57

3) Sumas y restas

Ahora sí se completa el cálculo linealmente.

66 - 7 = 59 |

59 + 57 = (?)

Resultado final: 116

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego funciona como un entrenamiento rápido: ayuda a revisar la concentración, ordenar el razonamiento y detectar en qué momento una cuenta sencilla puede llevar a una respuesta equivocada.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Desafío Matemático Juego cuenta Hacks
Notas relacionadas
Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos caen en un error frecuente
Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo podés llegar al resultado correcto?
Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo resolvés?

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar