Desafío matemático: casi nadie lo resuelve antes de los 10 segundos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 11 × 6 - 28 ÷ 4 + (8 + 11) × 3.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 11 × 6 - 28 ÷ 4 + (8 + 11) × 3.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
La suma entre paréntesis se resuelve antes de multiplicar.
8 + 11 = 19
La expresión queda así: 11 × 6 - 28 ÷ 4 + 19 × 3
Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.
11 × 6 = 66 | 28 ÷ 4 = 7 | 19 × 3 = 57
La expresión queda así: 66 - 7 + 57
Ahora sí se completa el cálculo linealmente.
66 - 7 = 59 |
59 + 57 = (?)
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego funciona como un entrenamiento rápido: ayuda a revisar la concentración, ordenar el razonamiento y detectar en qué momento una cuenta sencilla puede llevar a una respuesta equivocada.