A más de una semana del terremoto en Colombia, crece la cifra de muertos: Argentina envía ayuda

A más de una semana del terremoto en Colombia, crece la cifra de muertos. (Foto: Reuters)

Bajó la cantidad de desaparecidos tras una actualización del registro

Uno de los datos que más llamó la atención del último informe fue la modificación de la cifra de personas cuyo paradero todavía se desconoce. La UNGRD informó este miércoles que existen 290 desaparecidos, frente a los 426 que habían sido contabilizados durante la jornada anterior.

Las cifras sobre la tragedia tuvieron diferentes actualizaciones durante los últimos días. Incluso se registraron discrepancias entre los números comunicados por el presidente Abelardo de la Espriella y los balances de organismos encargados de atender la emergencia, como la UNGRD y Medicina Legal.

Más de 294.000 personas afectadas por el terremoto

La magnitud del desastre también puede observarse en la cantidad de damnificados. De acuerdo con el último relevamiento, más de 294.200 personas resultaron afectadas en unos 470 municipios distribuidos en 15 departamentos.

Chocó aparece entre las regiones que atraviesan mayores dificultades. Allí, las condiciones de las rutas y la precariedad de parte de la infraestructura complican el traslado de asistencia humanitaria hacia las comunidades más aisladas.

También se registraron graves consecuencias en el Eje Cafetero y Valle del Cauca, con Cali entre las ciudades más castigadas.

La emergencia dejó un fuerte impacto habitacional. Según el balance, más de 134.000 viviendas sufrieron daños y otras 4.600 quedaron destruidas.

A más de una semana del terremoto en Colombia, crece la cifra de muertos. (Foto: Reuters)

Hospitales, escuelas, rutas y puentes dañados

El terremoto no solamente provocó pérdidas humanas y viviendas destruidas. La infraestructura pública de numerosas localidades quedó seriamente comprometida.

La UNGRD reportó daños en 335 centros de salud, más de 3.400 establecimientos educativos y alrededor de 4.000 centros comunitarios. También resultaron afectados 430 tramos viales, cerca de un centenar de acueductos, 50 puentes y cinco aeropuertos.

El impacto económico también será considerable. Una estimación preliminar presentada por el Gobierno colombiano calculó las pérdidas en aproximadamente 30 billones de pesos colombianos, equivalentes a unos 9.600 millones de dólares, aunque las autoridades advirtieron que el monto todavía puede modificarse.

En paralelo, bancos y entidades financieras anunciaron distintas medidas para aliviar la situación de familias y empresas damnificadas, entre ellas suspensiones temporales de cobros y condonaciones de intereses.

Las tareas de rescate continúan en las zonas más afectadas

A más de una semana del terremoto, las posibilidades de hallar nuevos sobrevivientes disminuyen, pero los operativos continúan entre estructuras colapsadas y edificios considerados de riesgo.

En Cali, por ejemplo, los rescatistas recuperaron los últimos cinco cuerpos que permanecían bajo los escombros de una torre del Hospital Universitario del Valle, tras varios días de búsqueda. Finalizado ese operativo, los equipos continuaron trabajando en otros sectores de la ciudad.

Las autoridades enfrentan ahora una doble tarea: continuar buscando a los desaparecidos y comenzar una reconstrucción que podría extenderse durante años.

El Gobierno argentino asistirá a Colombia con un operativo humanitario

El Gobierno nacional anunció el envío de asistencia humanitaria a Colombia para colaborar con la respuesta a la emergencia generada por el terremoto que afectó a distintas regiones de ese país. La información fue difundida a través de un comunicado oficial en el que se detalló el despliegue de un contingente de las Fuerzas Armadas integrado por 32 efectivos y diversos medios logísticos del Ejército Argentino.

Según se informó, la misión contará con capacidad para la captación, potabilización y distribución de agua, apoyo de comunicaciones para hospitales, un centro de distribución de alimentos con cocina de campaña y 4.000 soluciones alimenticias destinadas a asistir a la población afectada y garantizar el autoabastecimiento del personal argentino.

El traslado del equipamiento se realizará mediante un avión Hércules C-130, que transportará una cocina de campaña, una planta potabilizadora de agua y el resto de los elementos necesarios para la operación. En paralelo, un Embraer RJ-140 llevará a los 32 efectivos que participarán de la misión.

Durante la etapa de preparación, el personal seleccionado completó los protocolos sanitarios específicos requeridos para operar en una región tropical. Entre las medidas adoptadas se incluyeron vacunaciones y acciones preventivas frente a enfermedades como la malaria.

El contingente tendrá como base de operaciones la ciudad de Quibdó, ubicada en el departamento colombiano de Chocó, una de las zonas más afectadas por el terremoto. De acuerdo con el comunicado, se trata de un área de características complejas debido a su aislamiento geográfico, la presencia de selva densa, las intensas precipitaciones y las limitaciones de la infraestructura vial.

Las autoridades destacaron además que Quibdó se encuentra sobre la ribera del río Atrato, una vía de comunicación clave para llegar a numerosas comunidades de la región.