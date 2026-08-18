Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos cometen un error frecuente

5 + 3 = 8

La expresión queda así: 8² - 9 × 6 + 36

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

8² = 64

La expresión queda así: 64 - 9 × 6 + 36

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

9 × 6 = 54

La expresión queda así: 64 - 54 + 36

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

64 - 54 = 10 |

10 + 36 = (?)

Resultado final: 46

El error común está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. En este tipo de juego, una cuenta que parece directa puede cambiar por completo si se suma o se resta antes de tiempo. Por eso, practicar desafíos como este ayuda a entrenar la concentración, la memoria de trabajo y la agilidad mental de una forma entretenida.