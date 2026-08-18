Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos cometen un error frecuente

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (5 + 3)² - 9 × 6 + 36.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (5 + 3)² - 9 × 6 + 36.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
5 + 3 = 8
La expresión queda así: 8² - 9 × 6 + 36
Luego se calcula la potencia.
8² = 64
La expresión queda así: 64 - 9 × 6 + 36
La multiplicación se resuelve antes de la suma final.
9 × 6 = 54
La expresión queda así: 64 - 54 + 36
El cierre se hace respetando el orden de aparición.
64 - 54 = 10 |
10 + 36 = (?)
El error común está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. En este tipo de juego, una cuenta que parece directa puede cambiar por completo si se suma o se resta antes de tiempo. Por eso, practicar desafíos como este ayuda a entrenar la concentración, la memoria de trabajo y la agilidad mental de una forma entretenida.