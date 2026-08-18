Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 22 + 6 × (16 + 11) - 7 × 5 + 30.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 22 + 6 × (16 + 11) - 7 × 5 + 30.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
La suma encerrada entre paréntesis tiene prioridad.
16 + 11 = 27
La expresión queda así: 22 + 6 × 27 - 7 × 5 + 30
Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.
6 × 27 = 162 | 7 × 5 = 35
La expresión queda así: 22 + 162 - 35 + 30
Finalmente se opera en orden de aparición.
22 + 162 = 184 |
184 - 35 = 149 |
149 + 30 = (?)
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego funciona tan bien: obliga a frenar un segundo, revisar la cuenta y entrenar la concentración mientras se disfruta de un reto breve.