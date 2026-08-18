Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

16 + 11 = 27

La expresión queda así: 22 + 6 × 27 - 7 × 5 + 30

2) Multiplicaciones

Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.

6 × 27 = 162 | 7 × 5 = 35

La expresión queda así: 22 + 162 - 35 + 30

3) Sumas y restas

Finalmente se opera en orden de aparición.

22 + 162 = 184 |

184 - 35 = 149 |

149 + 30 = (?)

Resultado final: 179

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego funciona tan bien: obliga a frenar un segundo, revisar la cuenta y entrenar la concentración mientras se disfruta de un reto breve.