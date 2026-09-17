Astrología y salud holística: la receta viral de baños de sal y plantas para eliminar la mala onda y recuperar el sueño

Para lograr este reseteo en casa, los portales de bienestar sugieren aprovechar los elementos de la naturaleza (agua, sal y hierbas) como aliados fundamentales para limpiar el estancamiento.

Incorporar estos hábitos sencillos no solo alivia el dolor físico o la inflamación, sino que te devuelve una profunda sensación de ligereza interior para encarar la vida con vitalidad.

Los baños con sal gruesa y las infusiones de hierbas naturales son los aliados ideales para descargar el estrés cotidiano. Foto: Astrología y salud.

Cuatro pasos para el ritual holístico de desintoxicación

Baño de descarga con sal gruesa: Agregá un puñado de sal marina o sal gruesa al agua tibia de la ducha o bañera para descargar la estática y limpiar el aura.

Sahumado con hierbas naturales: Quemá hojas secas de romero, ruda o salvia en tus espacios para purificar el ambiente de cargas pesadas.

Infusión de descanso nocturno: Bebé una taza de té de tilo, manzanilla y pasiflora antes de acostarte para inducir un sueño profundo y reparador.

Descalzarse en la tierra (Grounding): Caminá 10 minutos descalzo sobre el césped o la tierra para descargar el exceso de cortisol a través de la superficie terrestre.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Por qué el baño con sal gruesa es tan popular en la salud holística?

Porque la sal actúa como un excelente conductor y limpiador iónico, ayudando a relajar los músculos tensos y a remover la pesadez energética.

¿Cuál es la mejor hora para realizar este ritual de limpieza?

Al atardecer o antes de ir a dormir, para permitir que el cuerpo procese la relajación durante las horas de descanso nocturno.