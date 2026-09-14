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Astrología y salud: el peligro oculto de esta semana para el estómago y el truco definitivo para desinflamar ya

La sobrecarga del inicio de quincena enciende las alarmas en el sistema digestivo y la nuca. Mirá lo que dice la astrología para tu salud.

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El abordaje de salud integrativa para la semana se enfoca en regular el sistema nervioso autónomo

El abordaje de salud integrativa para la semana se enfoca en regular el sistema nervioso autónomo, cuidar la digestión y relajar la musculatura. Foto: Astrología y salud.

El cuerpo habla y esta semana grita. La alineación planetaria entre el lunes 14 y el viernes 18 de septiembre de 2026 acumula una masa crítica de energía en el elemento Tierra que impacta sin escalas en el sistema nervioso y el intestino. Si en las últimas horas sentiste la panza hinchada, pesadez en el cuello o insomnio, no es casualidad: tu cuerpo está reaccionando a la presión del arranque de la segunda quincena.

Leé también Astrología y salud holística: recarga de vitalidad este martes 1 de septiembre
El abordaje de salud holística para el inicio de septiembre propone ampliar la capacidad respiratoria y desbloquear la mente. Foto: Astrología y salud holística.

Desde la medicina integrativa y la astromedicina, el eje intestino-cerebro está bajo máxima tensión. La exigencia de rendimiento intelectual y las horas acumuladas frente a la pantalla hacen que el cortisol se ponga por las nubes, paralizando la digestión y cargando los trapecios de toxinas.

Para evitar que el cansancio derivado del estrés te tumbe en la cama antes del fin de semana, es urgente aplicar un "reset somático" de cinco días para desinflamar las mucosas y enfriar la cabeza.

Astrología y salud: Regulación del cortisol, higiene postural y protección digestiva

Desde la fisiología del estrés, someter al organismo a jornadas prolongadas sin pausas adecuadas altera el ritmo circadiano y sobrecarga la función de las glándulas suprarrenales. La clave de esta semana reside en intercalar descansos breves de cinco minutos por cada hora de trabajo frente a dispositivos digitales.

Para contrarrestar la rigidez muscular acumulada en la espalda y los hombros, se recomienda realizar ejercicios suaves de movilidad articular por la mañana y finalizar el día laboral con estiramientos de la cadena posterior.

En el aspecto nutricional, reducir el consumo de azúcares refinados e incorporar infusiones relajantes como la pasiflora, la melisa o la manzanilla con jengibre ayudará a modular la respuesta inflamatoria y mejorar la digestión.

Escuchar las señales de alerta del cuerpo durante esta semana permitirá sostener un rendimiento profesional elevado sin comprometer la salud física ni el equilibrio emocional.

Aplicar pausas de respiraci&oacute;n consciente y movilidad suave evitar&aacute; la sobrecarga f&iacute;sica a mitad de semana. Foto: Astrolog&iacute;a y salud.

Aplicar pausas de respiración consciente y movilidad suave evitará la sobrecarga física a mitad de semana. Foto: Astrología y salud.

Cuatro hábitos de salud integrativa para aplicar del 14 al 18 de septiembre

  • Cortá la luz azul a tiempo: Desconectá los dispositivos electrónicos a las 22:00 para favorecer la secreción natural de melatonina y la reparación de tejidos.

  • Pausas activas y desbloqueo cervical: Cada 60 minutos levantate del escritorio, hacé cinco respiraciones profundas y rotá los hombros hacia atrás para liberar el flujo sanguíneo hacia la cabeza.

  • El rescate digestivo de la tarde: Reemplazá el café de las 17:00 por una infusión tibia de manzanilla con trozos de jengibre fresco o té de menta piperita para aflojar la hinchazón de vientre.

  • Cena liviana y ayuno de 12 horas: Dejá pasar 12 horas exactas entre la última comida de la noche y el desayuno para que tu hígado pueda filtrar las toxinas acumuladas durante el día.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Por qué es fundamental proteger la función digestiva al inicio de la segunda quincena?

Porque la inflamación intestinal altera la producción de neurotransmisores, afectando de forma directa el estado de ánimo, la memoria y la calidad del descanso.

¿Qué infusión es la más indicada para calmar la pesadez estomacal por estrés esta semana?

La infusión de manzanilla con trozos de jengibre fresco o té de menta piperita, excelentes aliados para proteger la mucosa gástrica y reducir la hinchazón.

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