Astrología y salud: el peligro oculto de esta semana para el estómago y el truco definitivo para desinflamar ya

Para contrarrestar la rigidez muscular acumulada en la espalda y los hombros, se recomienda realizar ejercicios suaves de movilidad articular por la mañana y finalizar el día laboral con estiramientos de la cadena posterior.

En el aspecto nutricional, reducir el consumo de azúcares refinados e incorporar infusiones relajantes como la pasiflora, la melisa o la manzanilla con jengibre ayudará a modular la respuesta inflamatoria y mejorar la digestión.

Escuchar las señales de alerta del cuerpo durante esta semana permitirá sostener un rendimiento profesional elevado sin comprometer la salud física ni el equilibrio emocional.

Aplicar pausas de respiración consciente y movilidad suave evitará la sobrecarga física a mitad de semana. Foto: Astrología y salud.

Cuatro hábitos de salud integrativa para aplicar del 14 al 18 de septiembre

Cortá la luz azul a tiempo: Desconectá los dispositivos electrónicos a las 22:00 para favorecer la secreción natural de melatonina y la reparación de tejidos.

Pausas activas y desbloqueo cervical: Cada 60 minutos levantate del escritorio, hacé cinco respiraciones profundas y rotá los hombros hacia atrás para liberar el flujo sanguíneo hacia la cabeza.

El rescate digestivo de la tarde: Reemplazá el café de las 17:00 por una infusión tibia de manzanilla con trozos de jengibre fresco o té de menta piperita para aflojar la hinchazón de vientre.

Cena liviana y ayuno de 12 horas: Dejá pasar 12 horas exactas entre la última comida de la noche y el desayuno para que tu hígado pueda filtrar las toxinas acumuladas durante el día.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Por qué es fundamental proteger la función digestiva al inicio de la segunda quincena?

Porque la inflamación intestinal altera la producción de neurotransmisores, afectando de forma directa el estado de ánimo, la memoria y la calidad del descanso.

¿Qué infusión es la más indicada para calmar la pesadez estomacal por estrés esta semana?

La infusión de manzanilla con trozos de jengibre fresco o té de menta piperita, excelentes aliados para proteger la mucosa gástrica y reducir la hinchazón.