Astrología y salud del jueves 10 de septiembre: la clave para prevenir la vista cansada y sobrecarga sensorial

Para contrarrestar este impacto durante el jueves, es indispensable aplicar la regla de descanso visual, parpadear con frecuencia y realizar compresión palmar (palming) sobre las cuencas oculares para enviar una señal de calma al sistema nervioso.

En el aspecto de la nutrición y el cuidado biológico, incrementar la ingesta de antioxidantes naturales como frutos rojos, zanahoria y vegetales de hoja verde oscura, sumado al uso de compresas frías de manzanilla por la noche, devolverá la vitalidad a la mirada.

Cuidar la salud visual y hacer pausas de desconexión sensorial durante este jueves te permitirá llegar al fin de semana con la mente fresca, la vista despejada y sin dolores de cabeza derivados del cansancio.

Realizar la técnica de "palming" o cubrimiento ocular con las palmas de las manos calientes relaja el nervio óptico de inmediato. Foto: Astrología y salud.

Cuatro hábitos de salud holística para aplicar durante el jueves

Técnica de Palming: Frotá las palmas de tus manos hasta generar calor y ahuecalas sobre los ojos cerrados durante dos minutos sin hacer presión.

Lágrimas artificiales: Aplicá gotas lubricantes sin preservantes a mitad de la jornada para mantener la hidratación de la superficie ocular.

Filtro de luz azul: Activá el modo lectura o descanso visual en todos tus dispositivos móviles y computadoras para reducir la fatiga retina.

Higiene ambiental: Ajustá el brillo de la pantalla de tu trabajo para que iguale la iluminación ambiente de la habitación donde te encontrás.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Por qué la sobreexposición a pantallas genera dolor en la frente y el entrecejo hoy?

Porque el esfuerzo por enfocar la vista tensa involuntariamente los músculos orbiculares y el músculo piramidal de la nariz, derivando en cefalea frontal.

¿Qué ejercicio simple ayuda a relajar el nervio óptico al mediodía?

Mirar alternadamente un objeto cercano (a 20 cm) y uno lejano (a través de la ventana) durante un minuto para ejercitar el músculo ciliar del ojo.