Desde la biodescodificación y la medicina holística, la zona lumbar representa el soporte estructural de nuestra vida; cuando sentimos falta de respaldo económico o miedo a no poder sostener nuestras obligaciones, la musculatura baja se contrae como mecanismo inconsciente de defensa.

¿Cuál es el rol específico del Arcángel Sandalfón en la salud energética?

A diferencia de otros arcángeles asociados a planos más etéreos, Sandalfón trabaja directamente sobre la materia, el cuerpo físico y la conexión con la naturaleza, ayudando a personas dispersas o agotadas a recuperar fuerza vital y estabilidad.