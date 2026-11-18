Llegamos a este miércoles 18 de noviembre de 2026 y el cuerpo físico empieza a acusar recibo de todo el peso material y las preocupaciones económicas acumuladas en el año directamente en la base de la columna: rigidez lumbar, pinzamientos en la cintura y pesadez en las piernas. En esta jornada, las búsquedas sobre salud holística y espiritualidad marcan tendencia: "cómo aliviar el dolor de cintura con arcángeles", "rituales de enraizamiento con el Arcángel Sandalfón" y "significado emocional del dolor lumbar izquierdo y derecho".