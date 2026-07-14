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Atención, Argentina: en Inglaterra aseguran haber encontrado el punto débil de la Scaloneta

La prensa inglesa asegura haber detectado "el talón de Aquiles" de la Scaloneta y lanzó una advertencia: "Ahí pueden lastimarla". Enterate.

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Atención, Argentina: en Inglaterra aseguran haber encontrado el punto débil de la Scaloneta

A horas de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, desde el otro lado del Atlántico aseguran haber detectado el principal punto vulnerable del equipo de Lionel Scaloni. Un extenso análisis publicado por The Guardian sostiene que, pese al enorme poderío de la Albiceleste y la presencia de Lionel Messi, existen debilidades tácticas y físicas que los ingleses intentarán explotar para meterse en la final.

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El prestigioso medio británico reconoce que Argentina sigue siendo uno de los grandes candidatos al título y destaca la influencia decisiva de Messi, pero advierte que gran parte del funcionamiento del equipo está diseñado para potenciar al capitán. Según el informe, el seleccionado campeón del mundo adapta su estructura para que el rosarino reciba siempre en posiciones favorables, incluso asumiendo que su participación sin la pelota es limitada.

Para The Guardian, el partido frente a Suiza dejó varias pistas sobre cómo complicar a la Scaloneta. El conjunto europeo logró durante largos pasajes cerrar los espacios interiores y evitar que Messi encontrara líneas de pase o posiciones de remate, una receta que Inglaterra intentaría repetir en Atlanta.

Sin embargo, el análisis pone el foco especialmente sobre el lateral derecho argentino. El medio británico señala que Nahuel Molina sufrió muchísimo frente a Dan Ndoye en los cuartos de final y considera que ese sector puede transformarse en la principal vía de ataque para los dirigidos por Thomas Tuchel.

Incluso recuerdan que Lionel Scaloni admitió después del partido que Molina llegó al Mundial con molestias físicas, mientras que Gonzalo Montiel tampoco atraviesa su mejor condición, obligando al cuerpo técnico a administrar cuidadosamente los minutos de ambos.

En ese contexto, The Guardian asegura que futbolistas como Anthony Gordon o Marcus Rashford podrían aprovechar ese sector para generar constantes situaciones de peligro.

El informe también analiza el rendimiento del mediocampo argentino y sostiene que allí aparece otra de las grandes incógnitas del equipo. Si bien reconoce la calidad técnica de Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul, considera que el principal problema aparece cuando Argentina pierde la pelota.

"Cuando Argentina pierde el control del mediocampo, le cuesta muchísimo recuperarlo", sostiene el análisis, que además remarca que ninguno de los volantes argentinos figura entre los futbolistas más veloces del Mundial.

Para los ingleses, ese aspecto puede resultar determinante. Jude Bellingham y Declan Rice aparecen como las principales armas para imponer intensidad física y aprovechar el desgaste de un mediocampo argentino que, según el medio británico, llega con varios futbolistas acumulando muchos minutos y un importante desgaste físico.

A pesar de señalar estas debilidades, The Guardian deja en claro que Inglaterra está lejos de enfrentarse a un rival cualquiera. El artículo destaca que la gran fortaleza de la Scaloneta es su capacidad para resolver partidos incluso cuando no domina el juego.

Messi, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Enzo Fernández o Mac Allister aparecen como jugadores capaces de cambiar una historia con una sola jugada, algo que, según el medio inglés, representa la mayor preocupación para los europeos.

Con un lugar en la final en juego, Inglaterra cree haber encontrado la fórmula para lastimar al campeón del mundo. Ahora será el césped el que determine si el análisis británico fue una lectura acertada... o simplemente otro intento de descifrar a una Selección que lleva años demostrando que sabe responder en los momentos más importantes.

En pocas palabras

  • Punto débil: En Inglaterra aseguran haber detectado vulnerabilidades tácticas y físicas en Argentina.
  • Sector clave: El lateral derecho argentino es señalado como una posible vía de ataque para Inglaterra.
  • Fortaleza argentina: A pesar de las debilidades, se destaca la capacidad de Argentina para resolver partidos con jugadas individuales.
Resumen generado por Thinkindot AI
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