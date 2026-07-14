Atención, Argentina: en Inglaterra aseguran haber encontrado el punto débil de la Scaloneta

Incluso recuerdan que Lionel Scaloni admitió después del partido que Molina llegó al Mundial con molestias físicas, mientras que Gonzalo Montiel tampoco atraviesa su mejor condición, obligando al cuerpo técnico a administrar cuidadosamente los minutos de ambos.

En ese contexto, The Guardian asegura que futbolistas como Anthony Gordon o Marcus Rashford podrían aprovechar ese sector para generar constantes situaciones de peligro.

El informe también analiza el rendimiento del mediocampo argentino y sostiene que allí aparece otra de las grandes incógnitas del equipo. Si bien reconoce la calidad técnica de Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul, considera que el principal problema aparece cuando Argentina pierde la pelota.

"Cuando Argentina pierde el control del mediocampo, le cuesta muchísimo recuperarlo", sostiene el análisis, que además remarca que ninguno de los volantes argentinos figura entre los futbolistas más veloces del Mundial.

Para los ingleses, ese aspecto puede resultar determinante. Jude Bellingham y Declan Rice aparecen como las principales armas para imponer intensidad física y aprovechar el desgaste de un mediocampo argentino que, según el medio británico, llega con varios futbolistas acumulando muchos minutos y un importante desgaste físico.

A pesar de señalar estas debilidades, The Guardian deja en claro que Inglaterra está lejos de enfrentarse a un rival cualquiera. El artículo destaca que la gran fortaleza de la Scaloneta es su capacidad para resolver partidos incluso cuando no domina el juego.

Messi, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Enzo Fernández o Mac Allister aparecen como jugadores capaces de cambiar una historia con una sola jugada, algo que, según el medio inglés, representa la mayor preocupación para los europeos.

Con un lugar en la final en juego, Inglaterra cree haber encontrado la fórmula para lastimar al campeón del mundo. Ahora será el césped el que determine si el análisis británico fue una lectura acertada... o simplemente otro intento de descifrar a una Selección que lleva años demostrando que sabe responder en los momentos más importantes.