Apareció un particular video de Mauro Icardi y la China Suárez en Miami en plena guerra con Wanda Nara

La aparición de Mauro en Miami se da en medio de las repercusiones por el conflicto que mantiene con Wanda Nara en torno a sus hijas y el litigio legal que lleva adelante desde hace años.

¿Mauro Icardi denunció a Wanda Nara por un viaje no autorizado?

Wanda Nara salió a responder con dureza la nueva presentación judicial de Mauro Icardi, molesto porque no se le habría avisado sobre el viaje a París con sus hijas. En audios enviados a Intrusos (América Tv), la mediática aseguró que todo estaba debidamente notificado a la Justicia y apuntó contra su ex y contra Elba Marcovecchio, abogada del futbolista, tras el testimonio de la letrada al aire minutos antes.

Wanda remarcó que recién llegaba de Disney con los cuatro chicos y que no iba a "responder pavadas", acusando a quienes hablan en su contra de mentir o buscar espacio en la tele. También aseguró que Icardi tuvo constante contacto con sus hijas durante el viaje, al punto de recibir múltiples llamadas y videollamadas a altas horas de la noche por la diferencia horaria con París, y ofreció compartir ese registro del expediente si Marcovecchio lo necesitaba.

Consultada al aire, Elba Marcovecchio salió al cruce de los dichos de Wanda y la acusó directamente de mentir, señalando que hace dos años que no habla con Icardi en forma directa y que por eso resulta insólito que hable en su nombre. La abogada sostuvo que la mediática no puede justificar dónde está ni lo que hace, y que por eso recurre a agredir en lugar de dar explicaciones.