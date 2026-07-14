Apareció un particular video de Mauro Icardi y la China Suárez en Miami en plena guerra con Wanda Nara

En medio de un nuevo capítulo de su enfrentamiento con Wanda Nara, Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de la escena. Esta vez no fue por una declaración ni por un posteo, sino por unas imágenes que comenzaron a circular en las redes sociales.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Se conoció una polémica grabación que tiene a Mauro Icardi y La China Suárez como protagonistas, en medio del conflicto con Wanda Nara.
En medio de un nuevo capítulo de su enfrentamiento con Wanda Nara, Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de la escena. Esta vez no fue por una declaración ni por un posteo, sino por unas imágenes que comenzaron a circular en las redes sociales.
Quien compartió el material fue Pochi, la panelista de Puro Show (El Trece) y creadora de la cuenta de Instagram @Gossipeame, donde mostró al futbolista durante una salida de compras en un reconocido centro comercial de Miami.
En la historia publicada por Pochi se ve a Icardi recorriendo un local de H&M dentro del shopping Aventura Mall, vestido con una remera blanca y una gorra negra, mientras observa distintas prendas acompañado de la China Suárez.
Junto al video, la panelista escribió un mensaje que no pasó inadvertido: "#LaNoNoticia: La China y Mauro ayer en el H&M del Aventura. Sé lo que van a decir, que tiene menos presupuesto, pero...".
La aparición de Mauro en Miami se da en medio de las repercusiones por el conflicto que mantiene con Wanda Nara en torno a sus hijas y el litigio legal que lleva adelante desde hace años.
Wanda Nara salió a responder con dureza la nueva presentación judicial de Mauro Icardi, molesto porque no se le habría avisado sobre el viaje a París con sus hijas. En audios enviados a Intrusos (América Tv), la mediática aseguró que todo estaba debidamente notificado a la Justicia y apuntó contra su ex y contra Elba Marcovecchio, abogada del futbolista, tras el testimonio de la letrada al aire minutos antes.
Wanda remarcó que recién llegaba de Disney con los cuatro chicos y que no iba a "responder pavadas", acusando a quienes hablan en su contra de mentir o buscar espacio en la tele. También aseguró que Icardi tuvo constante contacto con sus hijas durante el viaje, al punto de recibir múltiples llamadas y videollamadas a altas horas de la noche por la diferencia horaria con París, y ofreció compartir ese registro del expediente si Marcovecchio lo necesitaba.
Consultada al aire, Elba Marcovecchio salió al cruce de los dichos de Wanda y la acusó directamente de mentir, señalando que hace dos años que no habla con Icardi en forma directa y que por eso resulta insólito que hable en su nombre. La abogada sostuvo que la mediática no puede justificar dónde está ni lo que hace, y que por eso recurre a agredir en lugar de dar explicaciones.